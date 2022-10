Conan – La tour de l’éléphant

La tour de l’éléphant est un bel et grand album illustré, par Valentin Sécher, invitant à s’immerger dans l’univers de Conan le cimmérien. Un magnifique ouvrage, paru en octobre 2022, aux éditions Bragelonne, qui propose de découvrir ou redécouvrir l’une des plus célèbre nouvelles de Conan le Barbare.

D’une clarté diffuse, les torches éclairaient les festivités du Maul, là où les bandits de l’Orient s’adonnaient à leurs réjouissances nocturnes. Ici, ils pouvaient ainsi s’en donner à cœur joie, et vociférer comme bon leur semblait. En effet, les honnêtes gens évitaient les parages. Les gardes, quant à eux, étaient soudoyés à coups de pierres crasseuses. Ils ne venaient pas se mêler des amusements des fêtards ivres, qui rugissaient et titubaient. Dans l’un des bouges, les festivités battaient leur plein. Diverses canailles étaient regroupées, des détrousseurs furtifs, des kidnappeurs au regard salace, des voleurs aux doigts agiles, des forbans bravaches accompagnés de leurs compagnes à la voix stridente. Parmi toute cette population, un gros brigand graveleux était un kidnappeur professionnel du lointain royaume de Koth.

Dans ce bouge, le kidnappeur va intéresser Conan, qui aimerait en savoir plus sur le secret de la tour de l’éléphant. Ainsi débute l’aventure pour le cimmérien, qui va tout tenter pour monter cette mystérieuse tour et en découvrir le secret. Le récit est plaisant à découvrir, immergeant facilement les lecteurs, dans cette aventure fantastique et épique. En effet, le héros n’hésite pas un instant, pour aller à l’encontre du danger. Son corps et son esprit vont être mis à rude épreuve, dans cette épique aventure, faite de magie, de sortilège, de monstres, de pouvoir, de créatures maléfiques… L’album, grand format, offre de magnifiques illustrations à découvrir. Le trait est fluide, maîtrisé, il se veut réaliste, les images sont saisissantes, jouant sur les ombres, immergeant rapidement.

La tour de l’éléphant est un bel et grand album des éditions Bragelonne, un collector, qui vient présenter une aventure illustrée de Conan. Figure de l’Heroïc Fantasy, le cimmérien est devenu une icône de la pop culture, que les fans aimeront à retrouver dans ce magnifique ouvrage, à déposer, certainement, au pied du sapin de Noël…

Lien Amazon