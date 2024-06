Mes créations – Licornes en pixels strass

Licornes en pixels strass est un livre à spirales, de la collection Mes créations, des éditions Gründ, paru fin avril 2024. Un kit complet, de Sophie Rohrbach, qui propose aux enfants de créer de superbes licornes en pixels strass, en suivant un code couleur.

Le kit, qui se présente sous forme de cahier épais à spirales, contient tout le nécessaire pour réaliser de superbes tableaux où apposer des strass. Il y a six tableaux à retrouver, ainsi que 2 000 strass de 5 couleurs, un stylet, un plateau et un carré de cire. L’ouvrage se complète avec de nombreux coloriages à mettre en couleur. Pour les coloriages, il faudra, par contre, posséder ses propres crayons de couleur ou feutres ! Un film plastique vient protéger chaque tableau, car les points où déposer les strass sont déjà collants. Les consignes sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, pour pouvoir créer de magnifiques licornes scintillantes.

En effet, le kit est complet, pour réaliser six tableaux de licornes en strass. La couverture cache un coffret comportant les sachets de strass numérotés, un stylet, un plateau et un carré de cire. Les instructions, pour réaliser parfaitement ces tableaux, sont à retrouver à la fin. Elles restent claires et simples à suivre, suggérant un loisir créatif passionnant, pour rester au calme et réaliser de superbes tableaux scintillants. Pour compléter l’ouvrage, une vingtaine de coloriages de licornes sont à retrouver et à mettre en couleur. Il faudra suivre un code couleur, pour les strass, à retrouver sur les sachets, ainsi que sur les tableaux. L’univers présenté reste simple, coloré et joyeux, invitant à retrouver un monde magique et fantastique.

Licornes en pixels strass est un kit complet, de la collection Mes créations, des éditions Gründ. Un livre à spirales qui propose de créer des licornes en pixels strass, suggérant une activité calme, autour d’un univers qui plaît toujours, entre scintillements et fantastique.