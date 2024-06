Titans – Iris – Ed. Oxymore

Titans est un nouvelle série fantastique, des éditions Oxymore, qui débute avec ce premier tome intitulé Iris, paru fin mai 2024. Une bande dessinée d’Olivier Peru, et Laci, sur un univers créé par Jean-Luc Istin et Sébastien Grenier, qui présente le destin d’une puissante guerrière de Sparte, sur fond de mythologie.

Une jeune femme se bat contre un homme. Les muscles tendus, les articulations souples, les tendons durs comme le fer, la chair est une arme, selon la jeune femme, qu’il faut aiguiser combat après combat. Ainsi, chaque coup reçu, chaque esquive renforcent la mémoire du corps. Chaque geste, répété mille fois, devient plus précis, plus efficace et plus puissant. L’œil, quant à lui, apprend à lire les mouvements de l’adversaire avant qu’il ne bouge. La tête ne pense plus et tout n’est que réflexe ! Les mains et les pieds sont rapides, ils frappent fort et juste lorsque se présente l’opportunité. Ajax, son vieux maître, répète souvent que chacun d’eux est un temple de la guerre, et qu’ensemble ils sont la guerre ! Elle, elle pense n’être ni un temple, ni la guerre, mais la victoire. Elle finit par mettre son adversaire à terre et lui donne quelques conseils.

Iris est la plus redoutable guerrière de Sparte, et n’a jamais connu de défaite. Son peuple est convié aux olympiades et un duel est très attendu. En effet, Iris doit affronter le champion d’Athènes, ce qui permettra de déterminer le peuple qui possèdera l’île d’Hydréa. L’île est la cause d’une longue querelle entre les deux peuples. C’est un colosse qui se dresse devant la guerrière bien déterminée à trouver ses failles. Alors qu’elle prend le dessus, l’homme libère une puissance inouïe qui fait basculer l’issue du combat et le devenir de la guerrière. Exilée, elle survie entre vin et combat, attendant la mort… La bande dessinée offre un récit épique et bien mené. Le destin d’Iris est à suivre, entre humiliation, descente aux enfers, révélations, vestiges, magie, dieux pouvoir, vengeance. L’album reste rythmé, captivant, offrant une vérité déchirante et intrigante, pour ce premier tome. Le dessin est somptueux, dynamique.

Iris est le premier tome de la nouvelle série Titans, des éditions Oxymore. Un album qui offre un récit complet, un destin épique, pour une puissante guerrière de Sparte, qui va pourtant connaître les ténèbres et descendre bien bas, avant des terribles et troublantes révélations…