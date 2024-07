Olbi – Ed. Grasset jeunesse

Olbi est un album jeunesse, d’Estelle Billon-Spagnol, paru aux éditions Grasset jeunesse, en mai 2024. Un livre plein de rebondissements et au rythme effréné, qui présente l’aventure de l’adorable et attachant Olbi, une créature ovale et verte !

Cette histoire débute dans une grande forêt, où se trouve un petit bout de forêt. C’est dans ce petit bout de forêt, que se trouve un tout petit monde. Dans ce monde, il y a Olbi, une créature surprenante, ovale et verte, avec un bec ! Tout allait bien pour lui, jusqu’au jour où tout alla de travers pour trois raisons. Il y avait l’anniversaire de la fille préférée de monsieur Rico, l’envie de monsieur Rico d’aller se promener en forêt et un besoin pour Olbi de chanter. Ce jour-là, la petite créature verte n’eut pas le temps de dire au revoir à son petit monde… Olbi fut attrapé par monsieur Rico, qui semblait être le cadeau parfait pour la fille préférée !

Le récit se trouve rythmé, amusant et plutôt dense, avec son lot de rebondissements. En effet, Olbi va devoir quitter son petit monde, pour découvrir plein d’autres choses, à commencer par une petite fille gâtée. L’envie de liberté va rapidement prendre le dessus, pour une nouvelle aventure et de nombreuses rencontres. Le récit semble rythmé, sans temps mort. Il propose de suivre cette créature étrange, et ses interrogations existentielles, pour trouver sa place dans le monde. Des péripéties loufoques, qui se lisent facilement, avec un texte qui reste court et des bulles, des dialogues, comme une bande dessinée. La liberté, les autres, le respect, l’amitié, sont au cœur de cet album palpitant et drôle. Le dessin est plaisant, offrant un univers coloré, avec un trait fin et plutôt rond, assez travaillé et détaillé.

Olbi est un album jeunesse, loufoque et palpitant, des éditions Grasset jeunesse. Une histoire pleine de rebondissements, au rythme effréné, porté par le surprenant et attachant Olbi. Une créature étrange qui cherche sa place dans ce monde vaste, entre questions existentielles et absurdités du quotidien.