Canary – Ed. Delcourt

Canary est un comic de Scott Snyder et Dan Panosian, paru aux éditions Delcourt, en mai 2024. Un récit complet présentant un western horrifique, qui s’inspire d’une histoire vraie, invitant à découvrir l’Ouest américain brutal et les légendes…

Sur le territoire de l’Utah, en 1891, un marshal se rend sur le lieu d’un meurtre. Il demande au shérif ce qui s’est passé. Ce dernier explique que c’était complètement inattendu. La femme était au milieu de sa présentation, lorsqu’il s’est simplement avancé vers elle et l’a tué. Il s’agissait d’un débat sur le statut d’état. La jeune femme utilisait différents œufs, pour expliquer que l’avenir du territoire dépendait d’eux tous. Elle était au milieu d’une phrase lorsque le garçon s’est avancé et a sorti un rasoir, pour lui trancher la gorge ! Tout cela sous les yeux de la moitié de cette foutue ville… Le marshal demande comment s’appelle l’enfant. Il s’agit de Johnny Apple, un brave gamin. La famille est un peu revêche, il s’agit de cas particuliers, mais le petit Johnny semblait être un bon petit gars. Il venait tout seul, à l’église, la plupart des dimanches…

Le western présente le marshal William Holt, héros plusieurs fois confronté à d’étranges crimes. Il est envoyé en mission à Canary, une ville sur le déclin, où se trouve une mine abandonnée. Il doit protéger un géologue, chargé d’expliquer la recrudescence de meurtres dans la région… La bande dessinée est plutôt bien rythmée et découpée, en plusieurs chapitres. Des flashbacks permettent de comprendre le passé du héros, offrant un rythme certain. L’action et le surnaturel mènent la danse, dans ce comic étrange et captivant. L’horreur trouve sa place dans ce western qui vient aussi décrire une Amérique violente. Les créatures horrifiques font également leur part, dans ce récit haletant, dense, à l’ambiance lourde. Le dessin reste captivant, le découpage est efficace, tout comme le trait dynamique et élancé.

Canary est un récit complet, un western horrifique, des éditions Delcourt. Un comic qui présente un héros torturé, mais déterminé, qui va devoir remplir une mission bien particulière à Canary, entre créatures démoniaques et douloureux passé.