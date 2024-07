12e édition de Saint-Jazz-Cap-Ferrat du 8 au 10 août

Pour sa douzième édition, le Saint-Jazz-Cap-Ferrat va mettre les femmes à l’honneur. En effet, du 8 au 10 août, les voix de Toni Green, Youn Sun Nah, Maria Pia de Vito, accompagnée de Omar Sosa et Gustavo Ovalles résonneront dans le cadre enchanteur du Jardin de la Paix, face à la mer. L’affiche de cette édition sera complétée par le parrain du Festival André Ceccarelli, Baptiste Herbin, Nicolas Gardel et les Lehmanns Brothers. Alors que Saint-Jean-Cap-Ferrat célèbre cette année son 120e anniversaire sous le Haut Patronage de S.A.S le Prince Albert II de Monaco, on ne saurait rêver plus belle programmation.

Jeudi 8 août

YOUN SUN NAH

Après le succès de “Waking World” et de sa tournée en quartet, la chanteuse coréenne revient avec un nouvel opus et

une tournée en duo piano-voix. A travers un florilège de reprises, elle rend hommage aux voix de femmes et en particulier à quelques-unes des chanteuses qui ont marqué son itinéraire, de Nina Simone à Roberta Flack en passant par Björk ou Edith Piaf, par-delà les époques et les frontières musicales. Enregistré pour la première fois en duo clavier-voix avec le pianiste américain Jon Cowherd, ce nouvel album sera porté sur scène avec l’un de meilleurs pianistes de l’Hexagone : Benjamin Moussay, partenaire de longue date de la chanteuse (notamment depuis l’album “So I am” en 2004, il y a tout juste 20 ans).

ASTA 2

André Ceccarelli – batterie

Sylvain Beuf : saxophone

Thomas Bramerie : basse

Antonio Farao : piano

Plus de 22 ans après la publication de l’album culte “West Side Story” (BMG – 1997), André Ceccarelli a eu la bonne idée de suggérer à ses amis et complices Sylvain Beuf, Thomas Bramerie et Antonio Farao de reformer son quartet historique. C’est ainsi qu’en 2019 André Ceccarelli, Sylvain Beuf, Thomas Bramerie and Antonio Farao ont enregistré l’album “ASTA – Passers of Time”, unanimement accueilli par la critique (Choc Jazzmag…). ASTA est l’acronyme du prénom de chaque Artiste du quartet. La renaissance de ce Quartet historique a connu un tel succès et que André, Sylvain, Thomas & Antonio ont décidé d’y donner une suite en enregistrant durant l’été 2022, chez Joël Fajerman, un nouvel album simplement intitulé ASTA 2. Après “West Side Story”, puis “ASTA – Passers of Time”, ASTA 2 démontre que plus le temps passe et plus la complicité qui unit et réunit les artistes talentueux de ce quartet a su faire son œuvre : un album et un

nouveau projet musical exceptionnel !

Vendredi 9 août

Baptiste Herbin-Nicolas Gardel “Symmetric”

Baptiste Herbin : Saxophone

Nicolas Gardel : Trompette

Laurent Coulondre : Claviers

Yoann Serra : Batterie

La rencontre entre le saxophoniste et le trompettiste, compositeurs, instrumentistes virtuoses, met en symétrie leurs univers, celui du jazz de Baptiste Herbin et celui de la musique actuelle de Nicolas Gardel. Les deux musiciens s’accompagnent d’un duo rythmique relevé avec Laurent Coulondre aux claviers et Yoann Serra à la batterie, complices de longue date. Dans une seule et même vision, sur des compositions originales, ce quartet réunit la tradition et la modernité du jazz et des musiques actuelles dans une parfaite symétrie pour un concert aussi explosif que festif.

Omar Sosa, Gustavo Ovalles & Maria Pia de Vito

Omar Sosa, piano

Gustavo Ovalles, percussions

Maria Pia de Vito, voix

Trois grands improvisateurs réunis pour présenter MATER, un projet multiculturel aux influences provenant de l’Inde, de Cuba et de la Méditerranée qui dénoue le fil reliant le culte de la Déesse Mère dans plusieurs civilisations anciennes.

Samedi 10 août

Lehmanns Brothers

Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre jazz, funk et afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai ou The Roots. Leurs concerts sont exaltants et chaleureux. Une vraie décharge de joie et d’énergie positive ! Depuis sa création il y a dix ans, ce groupe venu de Charentes propage ses bonnes ondes « afro groove » et sa musique festive partout en France, mais aussi en Italie, Allemagne, Angleterre, Luxembourg et même en Russie. Ils ont déjà partagé la scène avec le Wu-Tang Clan, Maceo Parker, Fred Wesley, Electro Deluxe ou même Joey Starr ! Leur puissante identité musicale est portée par l’énergie généreuse qui les caractérise, la puissance rythmique, des guitares follement funk et aériennes, une section cuivre précise et joyeuse et un chanteur charismatique. Sur scène, ils présenteront leur dernier album “Playground”, Une réalisation « fait-maison » qui sort sur le label 10H10.

Toni Green et Jean-Jacques Milteau

La chanteuse soul Toni Green, héritière des légendes de Memphis, émerge comme une révélation dans le paysage musical contemporain. Formée dans l’effervescence des studios Stax et aux côtés d’icônes telles qu’Isaac Hayes, elle a perfectionné son art au sein d’ensembles vocaux renommés. Avec sa soul bien ancrée dans le XXIe siècle, Toni Green revient en force avec l’intention de s’imposer comme la figure de proue d’une soul qui assume sa modernité tout en préservant l’héritage d’Aretha Franklin, Ann Peebles, Etta James, ou Sharon Jones. Toujours accompagnée de son groupe, elle abordera ses concerts sous un aspect plus « unplugged ».

Tarifs : 8, 9 et 10 août : 35€ / 30€ (- de 15 ans)

Pass 3 soirées : 95€ / 75€ (- de 15 ans)

Sur place une offre restauration est proposée par le snack La pointue du Cap

Renseignements et réservation Office de Tourisme : +33 (0)4 93 76 08 90