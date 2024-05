10 idées cadeaux pour la fête des mères avec Passage du Désir

À l’occasion de la fête des mères, laissez-vous séduire par la sélection envoûtante et raffinée de Passage du Désir, le lovestore chic et glamour qui célèbre toutes les mamans avec style et tendresse. Découvrez des idées cadeaux originales qui mêlent beauté, sensualité et glamour, pour offrir à votre maman un moment de douceur inoubliable.

Gloss à lèvres effet chaud-froid – 16,90 € Ravissez votre maman avec ce gloss à lèvres qui offre une sensation unique de chaud et froid. Disponible en parfums fraise, noix de coco et gingembre citron, il apporte une touche de glamour et de fraîcheur à chaque application. Briquet “Je T’Aime” – 2,90 € Exprimez vos sentiments avec ce briquet élégant et stylé. Orné de l’inscription “Je T’Aime”, il allume non seulement la flamme de la passion, mais aussi celle de l’amour familial. Huile pailletée Passage du Désir – 16,90 € Sublimez la peau de votre maman avec cette huile hydratante et scintillante. Disponible en nacrée et dorée, elle laisse un voile lumineux et délicatement parfumé, parfait pour une touche de glamour au quotidien. Pochon de rangement cœurs – 2,90 € Cet adorable pochon en forme de cœur est idéal pour ranger les petits trésors et accessoires. Pratique et romantique, il saura séduire les mamans organisées et attentionnées. Kit d’amour Passage du Désir – 12,90 € Pour pimenter la vie amoureuse de vos parents, offrez ce kit d’amour raffiné. Il comprend des essentiels pour des moments de complicité inoubliables, parfait pour les mamans romantiques. Mug “Je Crois aux Licornes et aux Princes Charmants” – 9,90 € Pour les mamans qui gardent leur âme d’enfant, ce mug original et fantaisiste est le cadeau parfait. Il rappelle que les contes de fées existent toujours dans le cœur de celles qui y croient. Mini bougie de massage – 4,90 € Créez une ambiance douce et intime avec cette mini bougie de massage. Sa cire fondante se transforme en une huile délicatement parfumée. Choisissez parmi des parfums exotiques comme mangue, pina colada ou encore mojito. Bougie Love – 2,90 € Apportez une touche de romantisme à l’intérieur de votre maman avec cette bougie parfumée “Love”. Idéale pour créer une atmosphère douce et amoureuse, elle est un petit geste qui fait toute la différence. Pochette Kiss – 6,90 € Cette petite pochette chic est parfaite pour transporter maquillage et accessoires. Avec son design glamour, elle est idéale pour les sorties et les occasions spéciales. Huile de massage gourmande chauffante – 19,90 € Offrez à votre maman un moment de détente absolue avec cette huile de massage gourmande. Au contact de la peau, elle diffuse une douce chaleur pour un massage réconfortant. Disponible en parfums fruits exotiques, mojito, sex on the beach, et pomme poire.

Pour cette fête des mères, faites le choix de l’originalité et du raffinement avec la sélection exclusive de Passage du Désir. Offrez à votre maman un cadeau qui marie beauté, sensualité et glamour, pour des moments de douceur et de complicité inoubliables.

