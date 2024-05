Choupisson – La vie en ver

Choupisson est une nouvelle collection des éditions de la Gouttière, qui débute avec ce premier tome La vie en ver, paru en avril 2024. Une bande dessinée, au format italien, de David Périmony, qui offre une histoire simple et belle, entre éveil, découverte du monde, amitié…

En dessous de l’escalier d’une petite maison, dans un trou, sort un petit hérisson. Un bébé hérisson, appelé hérissonneau, ou encore choupisson. Il sort de son trou, renifle les yeux fermés. Il avance ainsi tranquillement jusqu’au moment où une odeur va le faire éternuer ! Son souffle puissant fait chavirer un escargot, qui se retrouve plus loin, à l’envers. Choupisson, la goutte au nez, ouvre enfin les yeux. Puis, il accourt vers l’escargot qu’il vient de renverser. Il s’excuse et explique pourquoi il reniflait ainsi. Choupisson essaie de trouver à manger, mais son nez s’est mis à le chatouiller !

C’est de manière surprenante, que Choupisson fait sa première rencontre. Après quelques explications, le petit hérisson explique qu’il cherche à manger. Il ne veut pas manger l’escargot, qui lui explique que son espèce aime les vers de terre… Le jeune hérisson part alors à la recherche d’un ver de terre ! Et un peu plus loin, il va tomber nez à nez avec un ver de terre, mais le jeune héros naïf ne sait pas de quoi il s’agit. Le ver de terre va se jouer de lui…

Le récit est plaisant, présentant une drôle d’amitié entre un hérissonneau et un ver de terre. Le petit hérisson est rapidement attachant, un peu naïf, il découvre le monde qui l’entoure, avec l’aide d’un escargot, ainsi que d’un ver de terre, qui ne veut pas se faire manger. Pour cela, il va lui mentir, et se moquer un peu de lui… La bande dessinée reste amusante, drôle et pleine de tendresse, entre petites farces et bienveillance, jeux de mots et aventure bucolique. Le dessine st travaillé, offrant un bel univers graphique. Le trait reste doux, fin et dynamique, offrant des personnages expressifs.

La vie en ver est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions de la Gouttière, intitulée Choupisson. Une aventure bucolique, pour un petit hérisson naïf, qui découvre le monde, à la recherche de son petit-déjeuner, entre rencontre, farce et tendresse.