Mizensir – Des parfums et des savons !

Mizensir, maison de parfumerie d’Alberto Morillas, grand nez et parfumeur de métier, présente désormais une gamme de savons. Des savons solides, aux fragrances des grands parfums de la marque, offrant ainsi un moment de douceur et d’éveil des sens.

L’aventure débute avec des bougies parfumées, puis se poursuit avec des eaux parfums. Aujourd’hui, Mizensir, forte de son expérience, présente des parfums d’ambiance pour la maison, tout comme des savons parfumés, pour le soin du corps. Des gammes variées, mais toutes aussi subtiles, qui proposent toujours un voyage olfactif fabuleux et enthousiasmant.

Ainsi, pour la fête des mères, il est plaisant de plonger dans la collection des eaux de parfum. En effet, parmi cette grande collection, il y en a au moins un qui correspondra à chaque maman ! Nos préférés sont la fragrance Incensum, qui est fraîche et puissante, Cologne de figuier qui semble plus fruité et encore plus frais. L’eau de parfum Perfect oud est plus puissante et chaude, avec des nuances de cuir, tandis que l’eau de parfum Solar blossom se trouve plus fraîche, à l’essence d’agrumes. Poudre d’or reste également un de nos parfums préférés, comme un éclat, il est rond et envoûtant, léger et chaleureux, aux quelques notes de vanille. Il y a encore plusieurs fragrances qui seraient à noter, mais nous vous laisserons le plaisir de choisir !

La parfumerie fine présente aussi une gamme Body Care, à travers trois savons solides parfumés et un gel douche. C’est dans cette gamme que nous vous proposons de découvrir le savon parfumé Bergamote de 140 g. Un joli savon tout rond, marqué du logo de la parfumerie. Il se présente, dans une boîte cartonnée simple, blanche, mais toujours élégante. Il s’inscrit parfaitement dans la suite logique de développements de la marque. Ainsi, le savon parfumé, fabriqué artisanalement, dans une savonnerie Suisse, vient nettoyer et nourrir la peau. Sa mousse onctueuse et légère offre une sensation de fraîcheur, mais surtout un doux parfum. Un joli mélange de bergamote, mandarine, rose et muscs blancs, qui reste sur la peau, offrant un film léger de protection et de parfum frais. Un soin au quotidien, qui ravira toutes les peaux, tellement il reste doux et soyeux.

Mizensir est une parfumerie fine, à découvrir ou redécouvrir, mais aussi à partager pour la fête des mères. En effet, la collection d’eaux de parfum offre des belles nuances, aussi chaudes, que suaves, ou encore fraîches, fruités, boisées… Les soins se déclinent en savons solides et parfumés, qui invitent à retrouver ses fragrances emblématiques et envoûtantes.