Une nouveauté dans la collection Ecoute et trouve : Les villes du monde

Découvrez le nouveau trésor de la collection “Écoute et Trouve” de Larousse Jeunesse : “Les Villes du Monde”. Paru le 15 mai 2024, ce livre magnifiquement illustré par Julie Mercier est une véritable invitation au voyage pour les jeunes explorateurs en herbe.

Après notre voyage médiéval avec les chevaliers, nous voici parti pour “Les Villes du Monde”. Ce livre est un cherche et trouve sonore, richement illustré, conçu pour faire découvrir aux enfants les plus belles villes de notre planète. Paris, Dakar, Delhi, Pékin et New York prennent vie à travers des illustrations colorées et immersives, où chaque page est une nouvelle aventure.

Laissez vos enfants être transportés par le son des pigeons à Paris, l’ambiance animée d’une rue africaine, ou encore le bruit de l’animal sacré en Inde (à votre avis ?). Avec 10 puces sonores habilement disséminées dans le livre, l’expérience devient interactive et captivante. Chaque son est une porte ouverte sur un nouveau monde, rendant chaque ville plus réelle et fascinante.

Mais ce n’est pas tout ! En plus des sons envoûtants, ce livre propose un jeu de cherche et trouve. Vos enfants devront affûter leurs yeux pour repérer divers objets et personnages cachés dans les pages : un chat discret, une tasse de café, une femme pratiquant le taïchi, deux enfants ou encore du piment… Chaque détail compte et chaque découverte est une victoire.

Parcourons les villes du monde ensemble !

Julie Mercier, avec son talent d’illustratrice, a créé un design hautement coloré qui attire et maintient l’attention des petits lecteurs. Les pages sont remplies de vie et d’énergie, chaque scène est une fête visuelle qui ravira les jeunes explorateurs.

“Les Villes du Monde” va stimuler hautement la curiosité, l’observation et l’écoute des enfants. En cherchant les objets et en écoutant les sons, ils apprennent tout en s’amusant. Ce livre est un outil éducatif parfait pour développer leurs capacités cognitives et leur éveil culturel.

Alors, prêts à embarquer pour un tour du monde sonore et visuel ? “Écoute et Trouve : Les Villes du Monde” est le compagnon idéal pour des moments de découverte et d’émerveillement en famille. Offrez-leur ce voyage extraordinaire et regardez-les s’épanouir en explorant les merveilles de notre planète.

Avec ce livre, chaque page est une nouvelle aventure, chaque son est une invitation à découvrir, et chaque recherche est une exploration passionnante. Bon voyage au cœur des plus belles villes du monde ! À vos oreilles, prêts, cherchez et écoutez !

