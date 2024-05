Vous cherchez des idées de repas qui raviront toute la famille et vous aideront à mieux vous organiser en cuisine ? “Mes recettes de Wonder Mom” de Magali Ballester, paru aux éditions Le courrier du livre, est votre nouvel allié culinaire !

Disponible depuis le 25 avril 2024, ce livre est un véritable trésor pour toutes les mamans (et papas) en quête de recettes délicieuses et de conseils pratiques. Magali Ballester, passionnée de cuisine depuis son plus jeune âge, nous propose ici ses 50 recettes favorites, transmises par les femmes de sa famille. Des plats gourmands, des astuces d’organisation, et des solutions pour cuisiner avec les enfants, ce livre a tout pour plaire.

50 recettes pour être une Wonder Mom

Plongez dans quatre grandes parties qui couvrent tous vos besoins culinaires :

La cuisine du dimanche et des grandes occasions : Des plats généreux et festifs comme l’aïoli de sa maman, les légumes farcis de Manet, la ratatouille traditionnelle et les palourdes ail et persil. Idéal pour des repas conviviaux en famille. Les recettes du quotidien : Des idées simples et rapides pour tous les jours, comme le riz au chorizo, les cordons bleus maison, les spaghettis sauce basilic et les croissants au fromage. Parfait pour des déjeuners et dîners qui plaisent à tous. Les plaisirs express : Pour les soirs où le temps manque, essayez les feuilletés maison, la tapenade express, les croc vendo, les tenders croustillants, la salade mexicaine rapide et la salade de scampis. Des recettes rapides et savoureuses pour des repas sur le pouce. Partie Bonus : On découvrira notamment les recettes de Neela sans PLV ou lactose : Des options adaptées pour ceux qui suivent des régimes spécifiques, comme la purée végane, les gnocchis à la crème et pousses d’épinards, et le hachis Parmentier de poisson. Vous trouverez également des recettes de sauces basiques (pesto, tomate, échalotes) et différentes vinaigrettes pour agrémenter vos plats.

En plus de ces recettes, Magali partage ses astuces pour optimiser vos courses, organiser votre placard, éviter le gâchis alimentaire, et cuisiner avec vos enfants. Avec “Mes recettes de Wonder Mom”, préparer des repas équilibrés et savoureux n’aura jamais été aussi facile et agréable.

Alors, êtes-vous prête à devenir une Wonder Mom en cuisine ? Prenez votre tablier, rassemblez vos ingrédients et laissez-vous guider par les délicieuses recettes de Magali Ballester. Bon appétit et amusez-vous en famille !