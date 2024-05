Découvrez le pot de kiki aux éditions Père Castor

Les éditions du Père Castor nous régalent une fois de plus avec une nouveauté qui promet d’amuser et d’éduquer les tout-petits : “Le Pot de Kiki” d’Esther van Den Berg. Ce livre, vibrant et coloré, aborde de manière ludique l’apprentissage de la propreté chez les enfants, transformant une étape cruciale de leur développement en un moment amusant et joyeux.

Bienvenue au spectacle de cirque le plus adorable de l’année ! Kiki, notre charmant petit rongeur, et ses amis se préparent à émerveiller le public avec leurs incroyables numéros. Mais avant chaque représentation, une étape essentielle ne doit jamais être oubliée : aller sur le pot !

L’écureuil pédale avec entrain sur sa roue, lapinette excelle dans l’art du jonglage, et rat réalise des prouesses sur ses patins à roulettes tandis que Castor a choisi un numéro de Hula hoop. Et Kiki quant à lui fera un numéro surprise !

Chaque artiste a son moment de gloire, mais seulement après avoir fait pipi sur le pot ! Ce rituel est non seulement important pour leur bien-être, mais il montre aux jeunes lecteurs l’importance de la routine et de la propreté.

Un Apprentissage amusant et accessible avec Kiki

“Le Pot de Kiki” est plus qu’un simple livre d’histoires, c’est un outil pédagogique qui aide les parents à aborder l’apprentissage de la propreté de manière positive et détendue. À travers des illustrations vives et des personnages attachants, Esther van Den Berg réussit à captiver l’attention des enfants, les incitant à dire adieu aux couches avec le sourire.

Le message est clair et simple : quand l’enfant n’a plus besoin de couches, il est temps de prendre l’habitude d’aller sur le pot. Et ce livre le fait avec une touche de magie et beaucoup d’humour, rendant l’apprentissage aussi naturel que divertissant.

“Le Pot de Kiki” deviendra un must-have pour toutes les familles avec de jeunes enfants en plein apprentissage de la propreté. Avec ses personnages charmants et ses leçons précieuses, ce livre des éditions du Père Castor promet de transformer une étape souvent redoutée en une aventure drôle et enrichissante.

Préparez-vous à rire, apprendre et grandir avec Kiki et ses amis !

