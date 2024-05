Amy Winehouse – Ed. Petit à petit

Amy Winehouse est un docu-BD, paru aux éditions Petit à petit, en avril 2024, qui revient sur la vie, la musique et le destin de l’artiste. Un bel ouvrage, qui sort à l’occasion de la sortie du biopic Back to black, invitant à découvrir la vie mouvementée de l’artiste au style si reconnaissable.

Borough d’Enfield, au nord du grand Londres, au Chase farm hospital, une femme vient d’accoucher. La sage-femme fait remarquer qu’un accouchement en moins de dix minutes n’est pas très courant. La maman, avec son enfant dans les bras pense qu’il faut croire qu’elle a affaire à une petite fille pressée… C’est le 14 septembre 1983 qu’est arrivé sur terre, le petit miracle prénommé Amy Winehouse. Ses premières années, Amy va vivre à Southgate, un quartier modeste, dans une petite maison. La fillette se sent au centre d’une forteresse, la famille. Sa mère, Janis est une femme discrète, une force tranquille. Son père, Mitch, est l’opposé, il est une grande gueule, qui chante tout le temps. Sa grand-mère paternelle est une ancienne chanteuse de jazz… Ainsi, la famille est riche d’amour, de danse, de chant et de musique. A l’école, la jeune fille est curieuse, très vivante et brillante.

L’enfance d’Amy, dans la musique, entre autres, se trouve bien décrite, pour débuter cet ouvrage remarquable et plaisant. Un docu-BD intéressant, entre planches de bande dessinée et pages documentaire, qui vient présenter la vie incroyable de l’artiste. Une vie mouvementée, pour cette petite fille curieuse et toujours active, au style reconnaissable, qui résonne encore aujourd’hui. L’album qui oscille ainsi, offre un récit riche et immersif. Il permet d’en apprendre plus grâce au documentaire, et d’approfondir ce qui a été vu dans les planches. Son enfance, ses rencontres, amitiés, sa souffrance, ses repères, ses opportunités, ses rencontres, vont former, petit à petit l’artiste qu’elle va devenir. La personnalité complexe de l’artiste est également à retrouver dans cet ouvrage réalisé par Tony Lourenco, pour le scénario et par plusieurs dessinateurs, pour les planches.

Amy Winehouse est un docu-BD riche et intéressant, des éditions Petit à petit. Un album qui oscille entre planches de BD et documentaire. Il vient présenter la vie, la musique, l’œuvre et le destin de cette artiste complexe, à la carrière explosive dans le monde de la musique.