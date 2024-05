“Mon p’tit souk d’idées” pour des après midi sans ennui !

Lorsque l’on a des enfants, trouver des activités amusantes et créatives peut parfois sembler mission impossible. Heureusement, Carine De Martin-El Ouardi vient à la rescousse avec son fabuleux livre “Mon P’tit Souk d’Idées”, paru aux éditions Le Courrier du Livre. Ce guide indispensable propose 100 activités pour les enfants de 3 à 11 ans, transformant chaque journée en une aventure inoubliable !

Avec “Mon P’tit Souk d’Idées”, les après-midis ennuyeux appartiennent au passé. Que diriez-vous de partir à la chasse aux trésors enfouis des pirates, de créer un défilé de girafes, ou de peindre un mouton coloré ? Ce livre regorge d’idées pour éveiller la créativité de vos enfants et leur permettre de s’amuser tout au long de l’année.

Chaque activité est pensée pour être accessible et amusante pour tous les enfants, avec des adaptations pour les plus petits et les plus grands. Que ce soit pour fabriquer un chaudron magique, créer un arc-en-ciel avec un filtre à café, ou sauver des dinosaures en détresse, il y a toujours une activité pour stimuler l’imagination et les talents de vos petits artistes.

Un souk d’idées pour des après midi sans ennui !

Pas besoin de courir les magasins pour trouver du matériel ! “Mon P’tit Souk d’Idées” utilise des matériaux courants que vous avez probablement déjà à la maison. Pinceaux, ciseaux, papier, et un peu d’ingéniosité suffisent pour transformer une journée ordinaire en un moment extraordinaire de création et de jeu en famille.

Avec des activités classées de A à Z, vous trouverez toujours quelque chose qui captivera l’attention de vos enfants. F comme Ferme, D comme Dinosaures, O comme Océan, H comme Halloween, L comme Licornes, … Chaque lettre de l’alphabet ouvre la porte à de nouvelles aventures.

Alors, êtes-vous prêts à plonger dans le monde merveilleux de “Mon P’tit Souk d’Idées” ?

Attrapez vos pinceaux et vos ciseaux, et préparez-vous à vivre des moments magiques en famille. Ce livre est le compagnon idéal pour découvrir, créer, et jouer avec vos enfants, transformant chaque journée en une nouvelle aventure pleine de rires et de créativité.

À vos marques, prêts, bricolez !

Disponible sur Amazon ICI >>