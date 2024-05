L’univers littéraire change avec Panodyssey, le réseau social des passionnés

Envie de découvrir un espace où la littérature s’épanouit à chaque clic ? Bienvenue sur Panodyssey ! Fondé par l’innovateur Alexandre Leforestier, ce réseau social français et éthique est dédié aux auteurs et aux passionnés de littérature. Ici, la créativité prend son envol et les tendances littéraires les plus captivantes sont à portée de main. On vous en dit un peu plus.

Lancé en décembre 2018, Panodyssey se situe à mi-chemin entre la plateforme de streaming littéraire et le réseau social. C’est le premier réseau social en Europe dédié à l’écriture créative. Les auteurs y trouvent un espace de confiance pour partager leurs œuvres en toute sécurité.

Sur Panodyssey, les créateurs et leur communauté se rencontrent et échangent autour de la littérature. La plateforme offre une expérience de lecture inédite, mêlant interaction et découverte.

Panodyssey : lecteur ou créateur, choisissez votre camp !

Aujourd’hui, Panodyssey fédère plus de 2 000 auteurs et contributeurs et vise une audience de 2 millions de visiteurs d’ici à fin 2024. Le réseau social annonce également une levée de fonds majeure de 5 millions d’euros pour accélérer le déploiement de son réseau dédié aux auteurs et passionnés de culture littéraire.

« Notre mission est de propulser un réseau social en rupture avec la proposition actuelle afin de concilier contribution créative et d’apporter au grand public, communautés d’experts ainsi qu’aux passionnés des contenus de qualité fiables. L’information doit également trouver un socle digital de confiance et Panodyssey est l’unique plate-forme qui garantit des flux et espaces de contenus de qualité (Creative Rooms) pour les médias et corporations », indique Alexandre Leforestier.

Que vous soyez auteur ou simple passionné de lecture, Panodyssey vous offre un espace où la créativité et l’échange sont au cœur de chaque interaction. Découvrez de nouvelles tendances, échangez avec d’autres passionnés, et plongez dans un univers où chaque histoire mérite d’être racontée. Avec Panodyssey, faites partie d’un mouvement qui redéfinit la lecture à l’ère numérique.

À vos claviers, à vos livres, l’aventure littéraire commence ici !

Visitez le site de Panodyssey >>