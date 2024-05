Je vois une petite bête – Ed. Gründ

Je vois une petite bête est un livre avec des volets à soulever, paru aux éditions Gründ, en avril 2024. Un album carré et cartonné, de Kay Vincent, de la nouvelle collection Le petit naturaliste, qui propose de découvrir la nature, en observant, entre autres, les petites bêtes du jardin !

La narration interpelle directement les enfants, expliquant qu’elle voit un escargot et en invitant à l’observer également. Sur une feuille, un escargot grimpe, tandis qu’un autre est caché sous une autre feuille. Une question est posée et la réponse se trouve sous cette feuille, en soulevant le volet. Ainsi, les enfants apprennent que la taille semble plutôt petite, car il tient dans la main ! Deux autres volets sont à soulever, pour répondre à deux autres questions. Les bambins en apprennent donc un peu plus sur ces petites bêtes du jardin. La double page suivante présente les papillons…

Le livre cartonné, aux pages solides et coins arrondis, invite les jeunes lecteurs à découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le jardin. Un livre d’éveil, avec des volets à soulever, pour découvrir la nature, observer et identifier les petits animaux que l’on peut rencontrer dehors. Ainsi, à chaque double page, les enfants découvrent un nouvel animal, avec leurs caractéristiques, leur habitat, leur habitude. Des questions sont posées, et les réponses sont à retrouver sous les volets à soulever. Ce jeu de question-réponse est plaisant, pour les enfants, qui apprennent à connaître les petites bêtes du jardin. A la fin, un jeu pour compter est suggéré, apportant une dynamique de plus à l’ouvrage. Le dessin reste simple, avec un trait rond, ainsi qu’un univers coloré.

Je vois une petite bête est un livre jeunesse, avec des volets à soulever, des éditions Gründ. Un livre solide et facile à prendre en main, cartonné, qui propose de découvrir les petites bêtes du jardin. Un ouvrage qui invite à observer la nature et reconnaître les petits êtres qui vivent dehors, tout près…