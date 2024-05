“Cuisine avec Bérengère, Bouge avec Alexia” le livre qui vous veut du bien

Vous êtes prêt(e) à révolutionner votre quotidien ? Le nouveau livre des éditions Larousse, “Cuisine avec Bérengère, Bouge avec Alexia”, est exactement ce qu’il vous faut ! Découvrez comment Bérengère Philippon et Alexia Cornu, deux expertes passionnées, peuvent vous aider à adopter un mode de vie sain et actif. Ce livre ne se contente pas de vous offrir des conseils sur l’alimentation et le sport ; il combine les deux pour une transformation complète de votre style de vie.

Choisir de se remettre en forme peut être difficile, surtout quand on ne sait pas trop comment faire. Heureusement, avec “Cuisine avec Bérengère et Bouge avec Alexia”, vous avez entre les mains le guide parfait pour vous accompagner pas à pas. Que ce soit en matière de nutrition avec les recettes savoureuses et équilibrées de Bérengère, ou en termes de routine sportive grâce aux exercices proposés par Alexia, ce livre vous offre toutes les clés pour adopter un mode de vie sain et actif sans tracas.

Qui sont vos coachs ?

Bérengère et Alexia ne sont pas de simples coachs ; elles forment un duo complémentaire qui vous accompagne pas à pas vers un mode de vie équilibré.

Bérengère Philippon n’est pas une inconnue dans le monde de la nutrition. Avec ses livres “Je réussis ma détox sucre” et “Zéro sucre et IG bas”, elle a vendu plus de 300 000 exemplaires. Son approche se base sur des principes simples mais efficaces pour améliorer votre alimentation sans frustration.

Alexia Cornu, quant à elle, est une référence en physiologie féminine et en nutrition santé. Sa méthode combine expertise et bienveillance pour vous aider à comprendre et à respecter votre corps. Ensemble, elles forment un duo dynamique prêt à vous accompagner vers une vie plus saine et plus active.

Redécouvrez le plaisir de bouger avec Alexia

(Re)trouver une routine sportive n’a jamais été aussi simple grâce à Alexia.

Avec plus de 80 exercices adaptés à tous les niveaux, elle vous guide pour intégrer le sport dans votre quotidien, lutter contre le vieillissement et prévenir les blessures et courbatures. Alexia vous apprend aussi à bien respirer, à corriger votre posture et à renforcer vos abdominaux sans risque pour le périnée. Ainsi vous aurez 12 séances d’entraînement proposés dans le livre (avec ou sans accessoires, sur un tapis …) pour travailler aussi bien vos jambes, vos abdominaux ou vos bras.

Ses conseils pratiques sont un véritable booster de motivation pour adopter une routine sportive durable et agréable.

Mettez de la couleur dans votre assiette avec Bérengère

Pour accompagner votre transformation physique, Bérengère Philippon, vous aide à rééquilibrer votre alimentation.

Avec plus de 90 recettes savoureuses et faciles à réaliser, Bérengère propose des petits déjeuners rassasiants, des apéros légers et gourmands, des recettes express pour les jours pressés, des alternatives saines pour vos plats préférés, et des desserts gourmands mais allégés en sucre.

Des délices comme le pudding de chia aux fruits et granola, les bowls protéinés, les tartines personnalisables, et le fondant au chocolat et aux haricots rouges raviront vos papilles sans compromettre vos efforts pour une alimentation saine.

Avec “Cuisine avec Bérengère et Bouge avec Alexia”, vous avez entre les mains le guide parfait pour transformer votre mode de vie. En combinant alimentation équilibrée et activité physique, Bérengère et Alexia vous offrent toutes les clés pour réussir. Ce qu’on aime le plus ? C’est tout ces petits conseils parsemés dans tout le livre qui vont nous aider à être en meilleure forme (et surtout les exercices à ne pas négliger pour notre périnée, en tant que femme c’est un must have)

Alors, prêt(e) à relever le défi et à adopter de nouvelles habitudes saines et dynamiques ? Ne tardez plus, ce livre est fait pour vous !

