Ma première bibliothèque Larousse de la nature

Plongez dans l’aventure ludique de “Ma première bibliothèque de la nature”, paru aux éditions Larousse jeunesse, le nouveau coffret indispensable pour les explorateurs en herbe ! Avec ses 9 petits livres tout-cartons, ce trésor éducatif promet de captiver les petites mains curieuses, désireuses de découvrir les merveilles de la nature.

Votre enfant va adorer ce joli coffret. Chaque livre, conçu pour être facile à manipuler, à empiler et à ranger, ouvre les portes d’un univers fascinant : de la maison chaleureuse au jardin foisonnant, en passant par la banquise mystérieuse, la campagne verdoyante, la forêt murmurante, la jungle luxuriante, la mer ondoyante, la montagne majestueuse, jusqu’à la savane vibrante.

Laissez-vous emporter par l’enthousiasme contagieux de cette collection ! Chaque page est une invitation à développer la motricité fine tout en s’amusant. Imaginez la joie des enfants en découvrant un dauphin sautant dans la mer, en nommant un arrosoir indispensable au jardin, en s’imaginant une autruche courir, ou encore en souriant à la vue d’une taupe malicieuse sortant de sa cachette. “Ma première bibliothèque de la nature” transforme l’apprentissage des 100 premiers mots de la nature en une aventure palpitante de découverte.

Un coffret de 9 livres

Chaque page présente un dessin captivant accompagné du mot à apprendre. Et afin de s’adapter au rythme de chaque enfant, vous pouvez lui demander de montrer le mot que vous prononcez ou vous pouvez lui demander de le prononcer. C’est une façon interactive et enrichissante de développer le vocabulaire dès le plus jeune âge, tout en encourageant l’autonomie et la confiance en soi.

Les livres sont rangés soigneusement dans un élégant coffret. Grâce à une astucieuse languette de tissu, extraire le livre de son choix devient un jeu d’enfant, littéralement. Imaginez la scène : avec un simple tir sur la languette, le livre désiré glisse doucement entre les mains impatientes de votre enfant, prêt à dévoiler ses secrets. Cette conception réfléchie non seulement facilite l’accès aux livres pour les enfants mais encourage également l’indépendance et la décision de choisir leur prochaine aventure dans l’apprentissage. Votre enfant découvrira les 100 premiers mots sur la nature

Mais “Ma première bibliothèque de la nature” réserve encore plus de surprises ! Au dos de chaque livre, un jeu de personnages à assembler attend les petits. C’est la cerise sur le gâteau de cette expérience éducative : non seulement les enfants apprennent de nouveaux mots, mais ils développent aussi leur imagination et leurs compétences en résolution de problèmes en s’amusant à assembler ces figures amusantes.

Cette collection est une porte ouverte sur un monde d’apprentissage, de découverte et de jeu. “Ma première bibliothèque de la nature” invite les enfants à explorer et à nommer le monde vibrant qui les entoure, faisant de chaque jour une nouvelle aventure. Ne manquez pas de plonger dans cette expérience enrichissante, où le jeu et l’apprentissage se rencontrent pour éveiller la curiosité et l’imagination des enfants.

