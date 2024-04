Je veux des cookies dans ma vie ! – Ed. Larousse

Je veux des cookies dans ma vie ! est un ouvrage culinaire, paru aux éditions Larousse, en janvier 2024. Un livre qui suit la tendance, et propose de réaliser des cookies qui déclinent tous les chocolats, les noix, noisettes, amandes, graines…

C’est avec un sommaire que débute le livre culinaire, aux recettes gourmandes. Après des informations de bases, pour confectionner des cookies, une première partie présente des cookies aux mille saveurs, avant de retrouver des gâteaux géants et autres variations. Le mode d’emploi explique que les biscuits emblématiques de la cuisine américaine, qui jouissent d’un succès quasi planétaire. Des gâteaux savoureux à déguster, fraîchement cuits, croustillants à l’extérieur et bien moelleux à l’intérieur, croquants et/ou fondants ! Pour réussir de bons cookies, l’ouvrage offre quelques conseils, notamment avec le choix des ingrédients, le façonnage des biscuits, la cuisson ou encore la sortie du four.

Le livre culinaire invite à confectionner des cookies, tendance gourmande, qui plaît aux petits et grands gourmands. Ainsi l’ouvrage trouvera facilement sa place, à côté des autres livres de cuisine de la maison ! Les cookies classiques se déclinent en plusieurs recettes délicieuses et surprenantes, pour tous les goûts. Plus d’une trentaine de recettes sont à retrouver, pour découvrir ces biscuits savoureux, à partager. Les recettes sont bien décrites et faciles à suivre. Les temps de préparation, repos et cuisson se trouvent détaillés, tout comme le nombre de parts et les ingrédients listés. Les conseils, à retrouver au début du livre, sont forts intéressants, à vraiment lire, avant de se mettre derrière les fourneaux.

Je veux des cookies dans ma vie ! est un livre culinaire gourmand, des éditions Larousse. Un ouvrage qui propose de confectionner des biscuits emblématiques de la cuisine américaine, entre conseils et recettes variés, pour plaire aux petits et grands gourmands !

