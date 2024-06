Ouverture du 63e Festival de Télévision de Monte-Carlo

Le 63e Festival de Télévision de Monte-Carlo a débuté hier soir devant un public conquis. Sur le tapis bleu, dès 18h, et pendant plus d’une heure, se sont succédé de très nombreuses personnalités de la télévision, pour le plus grand plaisir des fans ravis de pouvoir voir leurs idoles de près.

Morgan Freeman et La petite maison dans la prairie

Ce qui fait la force du Festival de Télévision de Monte-Carlo, c’est sûrement qu’il permet au public une réelle proximité avec les stars. Pour l’ouverture de cette 63e édition, actrices et acteurs de séries n’ont pas été avares en autographes et en selfies. Nous avons vu notamment Jarry, Adriana Karembeu, des comédiens de la série Un si Grand Soleil, Joey Starr, Kevin Levy, Sara Mortensen (membre du jury), une partie du casting de la série Escort Boys ou des membres de la famille Kretz, agents immobiliers de luxe sur TMC.

Tous les ans, avouons-le, ce sont les stars internationales qui sont le plus attendues par le public. Cette nouvelle édition n’a pas failli à la tradition et, s’il y avait foule de part et d’autre du tapis, c’était sans aucun doute parce que tout le monde voulait voir Michael Weatherly et Cote De Pablo de NCIS, Lee Jung-Jae, le héros de “Squid Game”, venu pour “Star wars : the acolyte”, ou encore la jeune actrice Simone Ashley, révélée dans la série “La Chronique de Brigerton”, lauréate cette année de la Nymphe d’Or du meilleur espoir international.

Les plus de quarante ans attendaient avec impatience l’équipe de la série culte “La petite maison de la prairie” qui célèbre cette année son cinquantième anniversaire. Etaient présentes vendredi soir la célèbre Nelly Oleson, immortalisée par Alison Arngrim, Karen Grassle, (Caroline Ingalls), Wendi Lou Lee (la petite Grace) mais aussi la fille de Michael Landon (Charles Ingalls), Leslie Landon. Samedi, elles ont été rejointes par Melissa Sue Anderson (Mary) et Matthew Labyorteaux (qui incarne Charles jeune) pour la conférence de presse.

Lors de la soirée d’ouverture a été présentée la deuxième épisode (et non pas le premier) de la série “The Gray House”, en présence d’une partie du casting ( Amethyst Davis, Daisy Head, Mary-Louise Parker, Ben Veeren) et de son célèbre co-producteur Morgan Freeman. Après avoir été longuement ovationné par le public dehors, l’acteur américain a reçu des mains du Prince Albert, une Nymphe de Cristal, honorant ainsi son immense carrière. La salle entière s’est levée pour l’applaudir pendant plusieurs minutes. Un grand moment d’émotion dont le public et le Festival de Télévision de Monte-Carlo se souviendra pendant longtemps.

Le Festival se poursuit jusqu’au 18 juin.