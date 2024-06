Explorez l’univers de la géométrie sacrée avec Mes grilles de Cristaux”

Découvrez “Mes Grilles de Cristaux” d’Anne-Sophie Casper, la nouvelle pépite des éditions Secrets d’Étoile, un ouvrage indispensable pour tous les passionnés de lithothérapie et de géométrie sacrée ! Ce guide grand format est un véritable trésor pour amplifier les pouvoirs des pierres et cristaux en les associant aux vibrations énergétiques de la géométrie sacrée.

Anne-Sophie Casper vous embarque dans un voyage fascinant au cœur de la géométrie sacrée avec 35 grilles à compléter, détacher ou télécharger.

Chaque grille est conçue pour répondre à vos souhaits et besoins spécifiques, en exploitant les énergies des cristaux placés sur des motifs géométriques sacrés.

Que vous soyez novice ou expert, ce livre offre une approche accessible et pratique pour tous.

Des modèles riches et variés de grilles de cristaux

“Mes Grilles de Cristaux” propose 33 modèles à reproduire et 13 figures de géométrie sacrée, couvrant cinq domaines de vie essentiels : professionnel, personnel, familial, amoureux et social.

Par exemple, vous trouverez des grilles pour le courage et l’action, la révélation de vos dons, la confiance en soi, la protection énergétique, et bien plus encore. Chaque grille est une porte ouverte vers une transformation positive et une harmonisation énergétique.

Avec 66 pierres et cristaux détaillés, vous apprendrez à choisir les minéraux adaptés à vos objectifs. Chaque pierre possède des propriétés uniques, et en les combinant sur les grilles, leurs énergies sont magnifiées et amplifiées. Anne-Sophie Casper vous guide pas à pas pour établir des objectifs clairs et choisir les motifs de géométrie sacrée qui résonnent avec vos intentions.

J’adore vraiment ce grand format ainsi on profite vraiment mieux des grilles et si on ne veut pas les détacher du livre, il suffit simplement de poser les pierres directement dessus ! C’est aussi une solution !

Une expérience pratique et ludique

Ce livre n’est pas seulement théorique. Les 36 pages détachables vous permettent de pratiquer immédiatement. De plus, un QR code vous offre la possibilité de télécharger et d’imprimer les grilles, rendant votre expérience encore plus interactive et personnalisée. Imaginez-vous, créant vos propres grilles de cristaux, observant les énergies se manifester et transformer votre vie de manière tangible. Intrigant, non ?

“Mes Grilles de Cristaux” est le cadeau parfait pour tous ceux qui souhaitent explorer et approfondir leurs connaissances en lithothérapie. Que ce soit pour se protéger, attirer l’amour, renforcer la confiance en soi ou harmoniser ses relations, ce livre est un outil puissant et précieux.

Embarquez dans cette aventure énergétique avec Anne-Sophie Casper et découvrez comment les grilles de cristaux peuvent transformer votre quotidien. Avec “Mes Grilles de Cristaux”, libérez le plein potentiel des pierres et laissez la magie opérer !

