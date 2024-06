Découvrez la Radiesthésie avec “Mon Guide du Pendule”

Vous voulez explorer le monde fascinant de la radiesthésie et de la divination ? “Mon Guide du Pendule” de Sabrina Créquy paru aux éditions Secrets d’étoiles, est exactement ce qu’il vous faut. Préparez-vous à une aventure captivante !

Dès la première page, ce guide vous embarque dans un voyage magique. Découvrez les secrets du pendule, ses deux grandes familles (oscillatoire versus classique), et apprenez les premiers pas après l’acquisition de cet outil mystique. Vous saurez tout sur le pendule ! Les conseils sont clairs, précis, et surtout, super accessibles. Vous vous sentirez immédiatement à l’aise pour débuter cette pratique millénaire.

Le véritable atout de ce guide ? Ses 35 planches de radiesthésie détachables et téléchargeables ! Oui, vous avez bien lu. Vous aurez des planches pour tout ! Chaque planche est un outil précieux pour affiner votre pratique et explorer de nouvelles dimensions.

35 planches détachables pour s’initier à la radiesthésie

Ainsi, parmi elles, la planche Oui/Non, simple et directe, sera parfaite pour obtenir des réponses claires et immédiates à vos questions. La planche de Datation vous aide à déterminer des périodes de temps précises en jours, semaines, ou mois.

La planche Météo et Température vous permet de prédire les conditions météorologiques ou les températures futures (pratique pour prévoir ses vacances). Si vous avez perdu quelque chose, la planche de Recherche d’Objets est idéale pour vous aider à retrouver des objets dans votre maison.

Vous apprendrez à mesurer les énergies vibratoires des objets, des lieux, ou des personnes avec la planche Fréquence Vibratoire de Bovis. Pour évaluer l’état énergétique et détecter les blocages, utilisez la planche des Chakras. Enfin, la planche Blessures de l’Âme vous aide à identifier et comprendre les blessures émotionnelles profondes qui influencent votre vie quotidienne. Et vous en découvrirez bien d’autres dans ce grand livre.

Vous l’aurez compris, chaque planche est conçue pour vous offrir une expérience de radiesthésie enrichissante et vous guider dans votre exploration des énergies invisibles.

Des exercices à gogo pour s’entrainer et maitriser le pendule

Les exercices proposés sont variés et hyper détaillés. Vous pourrez testez la charge d’un objet, purifiez des lieux, scannez les chakras des animaux etc. Ce guide vous apprend à utiliser le pendule et à comprendre les interactions énergétiques autour de vous. Le livre vous guide pas à pas et vous encourage à noter vos résultats. Vous allez adorer cet espace dédié à votre progression.

On adore le format géant du livre, idéal pour s’imprégner des planches et les utiliser efficacement. Les pages détachables et le QR code pour télécharger les planches sont des innovations ultra pratiques. Et les conseils disséminés tout au long du livre ? De vrais trésors pour réussir à penduler comme un pro.

“Mon Guide du Pendule” est plus qu’un simple livre : c’est votre nouveau compagnon de route pour explorer la radiesthésie et la divination. Avec ses conseils pratiques, ses exercices détaillés, et ses outils innovants, ce guide est une véritable mine d’or. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce livre vous accompagnera dans votre quête de connaissances et d’épanouissement spirituel.

Alors, prêt à découvrir les mystères du pendule et à maîtriser l’art de la radiesthésie ? Plongez sans hésiter dans “Mon Guide du Pendule” et laissez-vous guider par la magie des vibrations énergétiques !

