Le monde qui m’entoure – Ed. Glénat jeunesse

La collection Le monde qui m’entoure, des éditions Glénat jeunesse, se complète avec deux nouveaux titres parus en mai 2024. Prudents et sereins ! et Ça vit, ça pousse ! sont deux documentaires ludiques et adaptés aux jeunes lecteurs, à partir de 4 et 5 ans, avec des volets à soulever.

Le premier livre cartonné, aux coins arrondis, propose la prudence et la sécurité, pour se promener en dehors de la maison ! Ainsi, la première double page présente les rues d’une ville et son parc. Il est indiqué que l’on se sent en sécurité, la plupart du temps, mais il faut pourtant faire attention ! En voiture, les enfants se trouvent bien installés dans leur siège-auto, sans oublier la ceinture de sécurité…

Le deuxième documentaire ludique présente une première double page qui explique que la vie est partout ! En effet, nous partageons notre monde avec de nombreux êtres vivants. Ils sont visibles, invisibles, sur terre, sous terre, dans le ciel ou encore dans l’eau. Des animaux et des plantes qui vivent et grandissent, comme nous, les êtres humains. Ainsi, en ouvrant la fenêtre et en découvrant la nature, les êtres vivants se dévoilent et se divisent en deux grands groupes.

Les deux documentaires sont intéressants et bien construits, pour les jeunes lecteurs. Riches et ludiques, les livres présentent une approche moderne. Elle est consacrée aux sciences de la vie et de la vie, comme au bien-être des enfants. Prendre soin de soi et des autres, observer la nature qui nous entoure, respecter l’environnement et les autres, sont autant d’éléments qui vont faire grandir. Entre réflexes et consignes, ou encore informations et vie sur la planète, les deux livres, avec des sujets très différents, restent détaillés, très complets et enrichissants. Les volets à soulever invitent à aller plus loin dans les différentes découvertes. Les dessins ronds, doux, plaisants et colorés.

Prudents et sereins ! et Ça vit, ça pousse ! sont deux nouveaux titres de la collection Le monde qui m’entoure, des éditions Glénat jeunesse. Deux documentaires ludiques et complets, avec des volets à soulever, pour découvrir le monde du vivant et vivre en sécurité.