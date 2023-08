Plongez dans le Mystique avec “Le Monde du Pendule”

L’ésotérisme est en plein essor, et la divination, cette mystérieuse quête de réponses, s’invite à nos tables, dans nos esprits, et désormais dans nos bibliothèques. Un nouveau livre, sorti aux éditions Médicis, apporte un nouvel éclairage puissant sur cet ancien art de la radiesthésie : “Le Monde du Pendule” par Markus Schiner.

Le pendule, un outil aux origines anciennes, oscille entre la réalité et le mystique. Avec ce livre, pas besoin d’être un sage ou un mystique; il suffit d’être curieux! Markus Schiner démontre que nous sommes tous capables de maîtriser cet instrument de divination étonnant. “Le Monde du Pendule” est plus qu’un livre; c’est une porte ouverte vers un équilibre profond et durable. Markus Schiner vous invite à répondre à toutes vos questions, à explorer votre avenir et à vous connecter à votre intuition. C’est une invitation à la découverte de vous-même, à l’exploration de votre âme, et un guide pour atteindre une harmonie intérieure.

150 Planches pour Explorer Votre Univers Intérieur grâce au pendule

Ce guide offre non seulement une plongée dans le monde du pendule, mais 150 planches de radiesthésie sur des thématiques aussi variées que les chakras, l’astrologie, les huiles essentielles, et plus encore. Vous cherchez à savoir quelle thérapie vous conviendrait, quelle vitamine prendre, ou quel élixir floral vous correspond ? Avec les 150 planches vous aurez forcément la réponse à votre question, quelque soit le thème de cette dernière !

Le génie de “Le Monde du Pendule” réside dans son accessibilité. Que vous soyez novice ou expert dans le domaine de la radiesthésie, ce livre s’adapte à vous. Les exercices pratiques guident les débutants tandis que les sujets avancés stimulent les radiesthésistes confirmés.

La quête de soi n’a jamais été aussi passionnante et accessible. “Le Monde du Pendule” est une pépite d’or pour les chercheurs de vérité, les explorateurs de l’inconnu, et tous ceux qui souhaitent se plonger dans le mystique. Ce livre de Markus Schiner est une véritable révolution dans le monde de la radiesthésie et un incontournable pour quiconque s’intéresse à ce domaine.

N’attendez plus, laissez-vous séduire par l’oscillation du pendule et embarquez dans un voyage pour apprendre à mieux vous connaitre. “Le Monde du Pendule” vous attend dans les librairies, prêt à vous dévoiler ses secrets. Le chemin vers vous-même commence ici.

Achetez le livre sur Amazon ICI >>