Qui suis-je ? – Francesca d’Alfonso

« Qui suis-je ? » est un livre jeunesse raconté par Francesca d’Alfonso disponible aux Éditions Les 400 coups. Ici, l’auteure propose aux enfants de reconnaître les sentiments qu’ils peuvent ressentir, grâce à une petite fille adorable, qui s’interroge elle-même sur ses émotions.

Quelques mots sur l’histoire

Dans « Qui suis-je ? » on retrouve une petite fille qui nous offre un portrait d’elle-même, grâce à des anecdotes vécues, qui lui ont fait ressentir des émotions différentes selon les situations. Des émotions qu’elle a accueillies avec bienveillance et qui font la jeune fille qu’elle est et la future femme qu’elle sera. Elle raconte la légèreté des balades à vélo avec son papa, sa peur des piqûres lorsqu’elle va chez le docteur, la bonne odeur des promenades en forêt, son chagrin lorsqu’elle se fait fâcher, l’insouciance, la timidité, etc.

Notre avis sur le livre

Grâce à l’album illustré « Qui suis-je ? » nous avons pu découvrir l’univers paisible et coloré de Francesca d’Alfonso. Cet univers tout en rondeur, doux et délicat. À l’image même de cette petite fille qui accueille ses émotions avec bienveillance. D’ailleurs, l’histoire à ce petit quelque chose de nostalgie qui rend le livre encore plus touchant, puisqu’elle n’hésite pas à se livrer autour de situations vécues. Enfin, il y a cette transmission faite aux enfants, les aidant à identifier et à comprendre leurs propres émotions. Ils pourront également commenter ce qu’ils observent avec leurs parents. Et pour ceux qui ont encore du mal à accueillir leurs émotions, grâce aux exemples cités par l’héroïne, tout deviendra subitement limpide.

« Qui suis-je ? » est un album à mettre entre les mains des enfants qui s’interrogent sur ce qu’ils peuvent ressentir. Ils vont aimer se reconnaître dans plusieurs mises en scène et se laisseront porter également par la découverte de nouvelles sensations.

Le livre est disponible aux Éditions Les 400 coups, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur le site officiel.