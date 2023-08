Toubien Toumal en vacances – Gallimard Jeunesse

« Toubien Toumal en vacances » est un album hilarant à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Le trio d’auteurs – Julien Hirsinger, Constance Verluca et Cathy Karsenty – nous offre un florilège de gags que tout oppose, à l’image même de ces frères jumeaux qui ne se ressemblent ABSOLUMENT pas !

« Toubien Toumal en vacances » et cela s’annonce musclé !

Alors que les jumeaux se préparent pour partir en vacances au bord de la mer, leur organisation est quelque peu différente… Toubien pense à tout ou n’oublie rien, il veille à ce que tout soit bien propre et rangé avant le départ. Sa valise est prête et opérationnelle. Quant à Toumal, son organisation est quelque peu folklorique. Et cela lui convient très bien. Sa valise est faite approximativement. Nonchalant, il prend son temps et finit par être prêt pour le grand départ. Alors qu’ils arrivent sur leur lieu de vacances, Toubien se tient à carreau, dans sa bulle que lui seul côtoie. Quant à Toumal, il s’amuse de tout, se prépare à sa façon pour aller à la plage, et n’oublie surtout pas de faire des bêtises, sinon ce n’est pas drôle !

Mais alors, que se passe-t-il après minuit ? N’y a-t-il pas deux canailles finalement ? Chut… !

Notre avis sur le livre

Quelle joie de découvrir la série des « Toubien Toumal » dans de nouvelles aventures ! L’histoire est tellement drôle, on ne se lasse pas de voir ces jumeaux évoluer côte à côte, un peu comme dans un jeu de rôle. Les auteurs forment un trio des plus percutants, les enfants vont se régaler du début jusqu’à la fin. Certains se reconnaîtront en observant Toubien, qui veille à ce que tout soit parfait. D’autres seront clairement du côté de Toumal, qui n’a qu’une idée en tête, vivre sa meilleure vie, les doigts de pieds en éventail. Cela prouve bien qu’il n’existe ni perfection, ni imperfection.

Stop aux préjugés ! Ce que l’on montre n’est pas toujours ce que l’on est et ce message, les auteurs, le font passer à merveille.

Car oui, il y a une morale dans tout cela, et les enfants vont adorer la chute de l’histoire ! Et cela prouve qu’il existe une réelle connexion entre jumeaux, bien au-delà de ce que peuvent penser les adultes. Quant aux illustrations, elles sont incroyables. Elles sont rythmées. Nous avons l’impression de passer du roman à la BD en un clin d’œil. Des encarts du type commentaires humoristiques sont intégrés au cœur des images. Sans surprise, les situations sont jubilatoires, plus stéréotypées les unes que les autres et c’est un régal.

« Toubien Toumal en vacances » est un livre à découvrir sans plus tarder aux Éditions Gallimard Jeunesse. Vous allez l’adorer !

