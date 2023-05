“Dans le ciel” : un livre pour découvrir ce qu’il y a dans le ciel

Douceur et émerveillement sont au rendez-vous avec “Dans le ciel” paru aux éditions Usborne, un ravissant album pour les tout-petits dès 12 mois, écrit par Mary Cartwright et illustré par Katie Turner.

Ce livre se démarque par la beauté de ses illustrations et l’ingéniosité de son interactivité, qui feront le bonheur des petits curieux. Il est idéal pour partager un moment de complicité avec votre enfant.

Le récit suit les aventures de deux oiseaux qui s’envolent et explorent le ciel, à la découverte des merveilles qui s’y cachent. Au fil des pages, l’enfant est invité à observer à travers les trous et déplier les grands rabats pour suivre le vol de ces deux compagnons ailés. Leur périple céleste leur permet de croiser une montgolfière, un avion, des papillons et des abeilles, éveillant ainsi l’imagination et la curiosité des jeunes lecteurs.

Un livre empreint de tendresse et de rêverie pour les tout-petits

Les illustrations de Katie Turner sont un véritable enchantement pour les yeux. Elles sont à la fois tendres et poétiques, et invitent à la rêverie. Les couleurs douces et pastel créent une atmosphère apaisante, propice à l’évasion et au bien-être. L’illustratrice témoigne de son talent en portant attention aux détails et en représentant les éléments du décor avec minutie.

L’interactivité est l’un des points forts de ce livre. Les trous à regarder et les rabats à soulever stimulent la motricité fine et la coordination œil-main des tout-petits, tout en encourageant leur participation active à l’histoire. Les surprises cachées derrière les rabats éveillent également leur sens de l’observation et de la découverte.

“Dans le ciel” est un livre qui se savoure à plusieurs niveaux. Les plus jeunes trouveront un support ludique et interactif pour développer leurs compétences, tandis que la tendresse et la poésie qui se dégagent de l’histoire et des illustrations toucheront les adultes. Cet album est une véritable invitation à partager un moment précieux avec son enfant, à le bercer dans les bras et à lui murmurer des mots doux en contemplant ensemble les trésors du ciel.

Ainsi, “Dans le ciel” est un livre qui séduit par son univers plein de tendresse et d’émerveillement, qui séduira à coup sûr les petits et les grands. Offrez-le à votre enfant et laissez-vous porter, ensemble, dans un voyage poétique à travers les cieux.

