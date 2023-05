Reckless – Ce fantôme en toi

Ce fantôme en toi est un nouveau récit complet, de la série Reckless, des éditions Delcourt. Un quatrième tome et un nouveau comics, pour Ed Brubaker et Sean Phillips, paru en avril 2023, qui présente un nouveau thriller, qui met en avant Anna, dans une curieuse enquête.

Blessée, Anna fuyait les ombres et les choses cachées en elle. Elle pensait à Ethan, qui allait sûrement être furieux ! Anna descendait les escaliers, la main sur le côté de son ventre, en sang. Elle pensait désormais à sa mère, à la fois où elle l’avait perdue à Disneyland. A cette époque, Anna avait six ans, elle avait paniqué pendant une heure… Cette heure était restée gravée en elle à jamais, comme la peur panique. Elle se souvenait de la photo qu’ils avaient prise ce jour-là. La petite fille de ce jour-là avait un sourire crispé jusqu’aux oreilles. Sa mère était un peu ivre, elle essayait de la faire rire. Alors qu’elle était blessée, Anna se demandait pourquoi elle pensait à tout cela, à cette photo idiote ! Elle s’appuya contre un mur, le temps d’entendre le son des oiseaux de nuit dehors.

Ce nouveau thriller est toujours narré par Ethan, mais celui-ci étant absent, c’est Anna qui va enquêter. Le récit se penche donc, un peu plus, sur Anna, qui va prendre en charge un job en solitaire. Une histoire pleine de mystère, autour d’une maison hantée et d’un chien disparu, qui va quelque peu intéresser Anna, de plus que la commanditaire est une ancienne reine du cinéma de l’horreur. La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, offrant une lecture plutôt bien découpée, très plaisante et rythmée. Il est également agréable de suivre Anna, racontée par Ethan, dans cette nouvelle enquête inquiétante, pleine de rebondissements, et entrecoupée par une partie plus intime de l’héroïne. En effet, sa mère et des souvenirs non glorieux, permettent d’en savoir plus sur Anna. Le dessin reste plaisant, avec une ambiance particulière, un trait épais, jouant avec les ombres.

Ce fantôme en toi est un nouveau titre de la série Reckless, des éditions Delcourt. Un comics qui présente une nouvelle enquête mystérieuse, un thriller bien mené, où Anna est au centre de toutes les attentions, révélant ainsi un peu plus le personnage.

Lien Amazon