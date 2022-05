Mon bel imagier des odeurs, deux nouveaux titres à découvrir

Les odeurs de la forêt et Les odeurs du jardin sont deux nouveaux titres à découvrir de la collection Mon bel imagier des odeurs, des éditions Langue au chat. Deux petits livres carrés parus en mars 2022, qui propose d’éveiller l’odorat des tout-jeunes lecteurs.

France Net Infos a pu découvrir le titre Les odeurs de la forêt, qui débute avec quelques fleurs à retrouver dans les bois. Il y a des perce-neiges, des pissenlits et de l’ail des ours à découvrir. Des fougères et des lapins sont également à visionner sur cette première page. Sur la deuxième page, du muguet est présenté, avec une invitation à le gratter et le sentir. La double page suivante présente quelques fruits à retrouver dans les forêts, ainsi qu’un oiseau très gourmand et friand de ces baies. Du cassis, des fraises des bois, des myrtilles, des framboises, des groseilles vertes sont à retrouver et des mûres à gratter et sentir.

Le livre est un réel imagier, avec des photographies superbes accompagnées de mots, afin de les définir. Ainsi les jeunes lecteurs peuvent associer un mot à une image, au fur et à mesure de leurs lectures. En plus du développement du langage, de l’enrichissement du vocabulaire, le petit livre va un peu plus loin, avec la découverte des odeurs. Ainsi, les enfants vont pouvoir associer un mot, une image et une odeur. Un éveil olfactif qui vient renforcer la stimulation et renforcer les capacités. Les photographies sont claires, belles, offrant aussi un univers coloré. A chaque thème abordé, des animaux sont à découvrir, qui raviront les enfants. Les odeurs sont curieuses à découvrir, avec une pastille à gratter qui va faire ressortir un tendre parfum, assez reconnaissable. Plantes et alimentations sont à sentir dans ce petit livre curieux et plaisant.

Les odeurs de la forêt, comme Les odeurs du jardin, est un nouveau titre de la collection Mon bel imagier des odeurs, des éditions Langue au chat. De jolis petits livres carrés faciles à prendre en main, aux belles photographies, qu’il faut gratter pour sentir et éveiller l’odorat des tout-petits.

