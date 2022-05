La berlue – Un album poétique de Bérengère Mariller-Gobber

“La berlue” est un livre poétique à la tendresse contagieuse, à découvrir aux Éditions Voce Verso. Raconté par Bérengère Mariller-Gobber, ce récit absent de dialogue, possède des illustrations qui vont transporter les enfants dans un univers à part, celui d’un petit garçon qui semble avoir des visions de ce à quoi pourrait ressembler son monde idéal.

“La berlue” – Et si la Nature se trouvait-là, juste sous nos yeux ?

Il y a des livres qui marquent les esprits, “La berlue” en fait partie. Il faut dire que l’autrice-illustratrice Bérengère Mariller-Gobber y est pour beaucoup. Son approche est douce, avec ces dessins qui semblent avoir été effectués à main levée, à l’instant même où l’on débute la lecture. De jolies couleurs rehaussent le tout, en toute délicatesse. Et si elles sont nombreuses, elles évoluent dans un univers épuré où chaque détail interpelle, facilement visible.

“La berlue ” est disponible ICI.

Les enfants vont aimer suivre ce garçon qui semble avoir des visions depuis qu’il est sorti de l’école sans ses lunettes, en direction de sa maison. Il se retrouve alors dans un univers familier qui n’a pourtant ni queue ni tête, à commencer par cette décoration haute en couleur. Sans oublier la présence de nombreux animaux dans sa maison, mais aussi dans son jardin. D’ailleurs, que fait cette baleine grandeur nature dans son bain ?

C’est alors qu’il laisse parler son imagination au point de se laisser emporter ailleurs, en plein cœur d’une végétation luxuriance : alors que son écharpe verte l’attend sur son portemanteau, il pense y voir un serpent à sonnette. C’est lorsqu’il décide de mettre ses lunettes de vue que tout devient plus clair, plus familier. Son papa n’était pas en train de promener un tamanoir, mais il passait la tondeuse dans le jardin. Quant à la décoration très végétale de sa maison, elle semble s’être envolée également.

“La berlue” permet aux enfants de sortir de leur quotidien tout en sollicitant leur imagination, au même titre que ce jeune garçon en recherche de fantaisie. Et si la vie était plus poétique qu’elle n’y paraît ? Et pourquoi ne pas s’inventer quelques histoires de temps en temps ? C’est chouette de rêver !