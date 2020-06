dBb : Quelques nouveautés pratiques & faciles à emporter cet été

Me revoilà avec de belles nouveautés dBb pour nos bambins. Quelques indispensables pour nos ballades cet été, pratiques et bien pensés comme à chaque fois !

dBb ne cesse de rechercher des produits sympas qui puissent rendre de vrais services aux parents lors de petites et grandes escapades par exemple. Et parmi ces produits, il y a la tasse 360° et la cuillère “gourmet”.

La tasse dBb 360°

Voici la tasse 360° de dBb, qui comme son nom l’indique permet de boire à 360°. En plus d’être jolie esthétiquement, elle est relativement pratique.

Elle est donc proposée dans 3 coloris différents : rose, bleu ou transparent. Il y a également des illustrations sur le plastique. On retrouve des licornes, des arcs-en-ciel et des étoiles pour la version rose. Des dinosaures pour la tasse bleue. Et quelques compagnons sympas, venus tout droit du désert pour la version neutre.

L’idée étant que bébé puisse boire par une simple pression des lèvres, et ce, quel que soit le sens de la tasse. La prise en main est facile, même si je trouve que son format (330 ml) s’apparente plus à une gourde qu’à une tasse. Elle peut aussi se refermer grâce à un couvercle bien pensé, puisqu’il est rattaché à la base. On peut donc la glisser dans le sac à dos sans crainte qu’il n’y ait de fuites.

Pour l’avoir testée, je dois reconnaître qu’il faut quelques semaines d’adaptation pour le petit. J’encourage donc tous les parents à faire des tests un petit peu chaque jour jusqu’à ce que cela devienne naturel. L’objectif : le préparer à boire au verre lorsqu’il sera en âge de le faire.

La cuillère “gourmet” en silicone

Autre nouveauté : la cuillère “gourmet” en silicone sous forme de gourde pour glisser purée, compote ou fromage blanc.

Au départ, je n’ai pas trop compris le concept. Et finalement, je trouve l’idée assez sympa. En gros, bébé pourra par pression de ses petites mains faire sortir la compote ou autres mets dans la cuillère intégrée. Elle est facile à glisser dans le sac à langer lorsqu’on part se promener. Le fait que la cuillère soit intégrée me plaît assez, car cela commence à habituer bébé à manger seul. D’ailleurs, elle est étudiée de façon à ce qu’il n’y ait aucune crainte que la cuillère puisse aller au fond de la gorge. À noter qu’une petite pipette est présente également. Elle va en fait permettre de boucher ou de nettoyer l’orifice de la cuillère.

Pour les familles qui comptent bien s’évader cet été, dBb propose aussi des couverts flexibles très sympas. Faciles à emporter et à laver. Petit plus : ils s’adaptent autant aux droitiers qu’aux gauchers et son manche est à mémoire de forme. Mais aussi des récipients dans lesquels vous pourrez glisser le casse-croûte ou encore des bavoirs en plastique souple. Et bien d’autres objets indispensables au quotidien que je vous encourage à retrouver sur le site officiel de la marque.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à revenir vers moi en commentaire.