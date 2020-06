Amour Amor de Nathalie Cougny aux Editions du Net

« Pourquoi j’entre dans ce genre d’histoires brûlantes dont il ne reste que des cendres ? »

Tout commence par la rencontre avec son âme sœur, dans un restaurant trouvé au hasard. On assiste alors à la naissance d’un amour pur, d’une puissance incroyable. Nathalie Cougny comprend très vite qu’elle vient de trouver sa flamme jumelle, son miroir, la personne qui va la pousser dans ses retranchements et l’aider à faire sortir un mal-être enfoui au plus profond d’elle-même. La voie vers la guérison. Cet homme, bien plus jeune, va l’amener, en même temps qu’elle va résoudre son histoire à lui, à abattre les murs qui bloquent son chemin. Il va lui permettre de lever le voile sur les racines de sa souffrance : sa relation avec les hommes est déterminée par un terrible secret familial. Débute alors le décryptage de la relation avec une mère toxique.

Quelques mots sur l’auteure :

Nathalie Cougny est écrivain, auteur, poète et artiste peintre. « Amour Amor » est son dix-septième livre.