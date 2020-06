Le convoyeur, le premier tome : Nymphe

Nymphe est le premier tome d’une nouvelle série des éditions Le Lombard, Le convoyeur. Une bande dessinée de Tristan Roulot et Dimitri Armand, à paraître le 26 juin 2020, qui présente une vision de l’humanité qui bouscule dans les classiques du genre, dans un monde post-apocalyptique.

Un homme, aux lunettes et yeux rouges, est près de son cheval noir, avec des yeux rouges, lui aussi. Il rappelle à un homme qu’il ne doit pas traîner en route. C’est alors qu’un être, accolé à un autre, demande s’il tiendra sa promesse. La convoyeur affirme que sa parole est sa loi. Puis, il s’éloigne à dos de cheval… Il était enfant quand la rouille a frappé. Une légende raconte qu’elle est venue du noyau de la Terre, là où l’on trouve du fer à profusion. L’irruption d’un volcan aurait permis de contaminer la planète. Une contagion qui a pris tout le monde de court, car personne n’avait présagé qu’une bactérie pourrait s’en prendre au métal. Le fer qui était partout, dans les infrastructures, dans les moteurs, les ordinateurs, les usines, les outils, est devenu friable et bien fragile. Ainsi les villes se sont écroulées, la population s’est mise à piller, voler, tuer…

C’est un monde post-apocalyptique qui est à découvrir dans cette bande dessinée qui présente un univers bien mystérieux et curieux. Le scénario est bien découpé, le personnage central très étrange et énigmatique, sur une Terre dévastée, où les rares survivants ont vu leur corps changé et muté, conférant parfois un pouvoir… Une vision du futur sans concessions, avec des mutations en tous genres, du cannibalisme, la religion, ses croyances et ses idéaux. Le convoyeur, après une mission, qui se termine de façon musclée, se voit en accepter une nouvelle, il décide de venir en aide aux femmes d’un village dont les hommes ont disparu ! L’histoire est intéressante, captivante, pleine de surprise, d’énigme et assez bien découpée, pour ne dévoiler que l’essentiel, et ainsi garder le lecteur en haleine. Quelques scènes d’action viennent rythmer agréablement le récit. Le dessin est tout aussi fascinant, expressif et dynamique, avec un découpage efficace.

Nymphe est le premier tome de la nouvelle série des éditions Le Lombard, Le convoyeur. Une bande dessinée qui révèle un héros bien mystérieux, dans un monde post apocalyptique, abordant des tabous et mêlant les références.