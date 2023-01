Voiture Skoda : laquelle acheter ?

Skoda, une marque venant tout droit de la Tchécoslovaquie appartient aux principaux acteurs du marché automobile. Sur le marché belge, elle offre un large éventail de véhicules beaucoup plus captivants. Avec My Way, faites la découverte des modèles les plus prisés de la marque afin d’opter pour une Skoda qui s’adapte le mieux à vos attentes.

Le modèle de Skoda le plus prisé

Pour choisir entre les différents modèles de Skoda, vous devez vous baser sur vos nécessités. Capable de transporter 7 personnes, grâce à son grand gabarit, la Skoda Kodiaq est parfaite pour les acquéreurs qui convoitent une voiture qui est à la fois SUV et monospace. La Kodiaq est disponible en deux motorisations : pour la RS, le modèle sportif, un moteur 2,0 TSI qui développe près de 245 ch. Et pour le modèle classique, un moteur 2,0 TSI qui livre une puissance de 190 ch. La Kodiaq est disponible à partir de 29 980 euros.

Pour les acheteurs qui souhaitent acquérir un petit SUV, la Skoda Fabia est la plus appropriée. Ce modèle est disponible en plusieurs motorisations essence avec 3 cylindres chacun : un 1,0 MPI qui livre une puissance de 60 et 75 ch, ainsi qu’un 1,0 TSI qui développe 95 et 110 ch. Disponible à partir de 15 000, ce petit SUV peut transporter 5 adultes.

Le modèle SUV le plus choisi

Dans la gamme 4×4 SUV, la Skoda Enyaq iV80 est l’un des modèles les plus populaires du moment. C’est en effet la 3e variante de la voiture électrique, dévoilée en 2021, de la marque. La Enyaq iV80 livre une puissance de 150 kW ou de 204 ch et d’un couple optimal de 310 Nm. Grâce à cette puissance, la Enyaq peut atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h, avec un 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. Du côté de la consommation, la Enyaq iV80 n’a besoin que de 15,6 kWh pour un trajet de 100 km. Pour acquérir la Skoda Enyaq iV80, il faut prévoir dans les 48 510 euros.

Skoda Octavia, la version la plus choisie

La Skoda Octavia a connu une montée ahurissante exceptionnelle. Lancée en 1959, et après la relance, en 1991, de la marque par Volkswagen, l’Octavia est devenue l’un des modèles les plus prisés. En plus de cela, à partir de 2020 et 2021, la Skoda Octavia est devenue le triomphe de l’industrie tchèque, et le reste encore après une révision au niveau du design en 2016. Elle continue encore son ascension avec la révélation de la Skoda 4e génération en 2020.

Quel modèle d’occasion de la marque Skoda choisir ?

En matière de modèle d’occasion, celles qui sont fabriquées après la reprise de la marque par Volkswagen sont à favoriser. En effet, à partir de 1991, les voitures Skoda sont dotées des technologies Volkswagen. Pour l’achat votre skoda occasion, vous pouvez vous fier à My Way.

Si vous cherchez des modèles citadins, vous pouvez opter entre la Fabia ou la Citigo. Si vous préférez plutôt les berlines, investir dans l’Octavia, la Superb ou encore la Rapid se trouve être une meilleure solution. Dans la gamme des breaks, vous disposez d’un grand nombre de choix, comme la Rapid Spacebreak, l’Octavia Combi ou encore la Superb Combi. Dans la gamme monospace, il y a la Skoda Roomster. Le Kodiaq, le Yeti ainsi que le Karok pour les amateurs de SUV.