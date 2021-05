Fête du livre, de l’art et du jeu à La Fare Les Oliviers

La vie (culturelle) reprend doucement son cours, avec de magnifiques et audacieuses initiatives, telles que la Fête du livre, de l’art et du jeu à La Fare Les Oliviers le samedi 29 mai 2021. Organisée par l’association locale « Les Rêveuses », cette manifestation va regrouper en un même lieu de multiples activités autour des trois thématiques qui sont dans son titre ! Pour nous en parler, la charmante Johanna Gras, auteure de grand talent et co-organisatrice de l’évènement a répondu avec grâce à nos trois questions à…

Interview :

FranceNetInfos : Bonjour Johanna, Tu veux bien nous parler de toi, de ton univers, de tes écrits ?

Johanna Gras : Je suis Johanna Gras et j’écris sous les noms de plume J.K-Gras et Nina Davis. J’ai publié une trilogie fantasy en 2018 Zéladonia puis la saga historique Les Âmes Pirates en 2019 en autoédition. En 2020, j’ai signé mes premiers contrats avec l’édition traditionnelle. Chez Alter Real, je présente le roman de fantasy urbaine UMBRA LUNA, dont le tome 2 sort en juin 2021 et chez Le Héron d’Argent, mon roman fantasy JURASSIC CHAMAN qui sort en mars 2021.

Mes écrits sont résolument engagés. Il me plait à explorer la magie de l’âme humaine et à mettre en scène des personnages forts et vibrants. Je prends énormément de plaisir à écrire dans le genre fantastique ou historique.

FNI : Tu organises un évènement excitant et ambitieux : la Fête du livre, de l’art et du jeu à La Fare Les Oliviers, tu peux nous en parler ?

JKG : L’idée de cette fête est née conjointement avec Graziella Jofes, gérante de la ludothèque Récréajeux de la Fare-les-Oliviers et ma sœur, Sarah Khalifa, auteure et graphiste. Nous voulions organiser un évènement qui dynamiserait notre joli village, avec un esprit de jeu et d’amusement. L’association « Les Rêveuses » s’est ainsi créée. Nous avons été soutenues par Myriam Seiler, notre élue à la Culture, et Monsieur Olivier Guirou, notre maire, puis avons entamé un partenariat avec la bibliothèque municipale.

L’enthousiasme des farencs autour de cet évènement est palpable. Nous travaillons ardemment à l’organisation tout en veillant à respecter vigoureusement les normes sanitaires imposées.

FNI : Peux-tu nous présenter les temps forts de cette fête ?

JKG : Nous sommes ravies d’accueillir une cinquantaine d’auteurs, 4 maisons d’édition, des artisans, des artistes, des créateurs de jeux, des associations locales…

De nombreuses animations gratuites seront proposées au public ; un manège en bois, pêche au canard, tir à l’arbalète, expositions d’œuvres, initiation à la peinture.

Nous espérons avoir l’autorisation pour organiser le spectacle de notre école municipale d’art, de danse et de musique l’après-midi ainsi qu’un atelier pour enfants à la bibliothèque. Nous envisageons du théâtre de rue. Une troupe de danseuses tahitiennes viendra également faire une démo de leur art.

Le matin, la fête côtoie le marché hebdomadaire. En parallèle, les enfants participeront à une grande chasse aux trésors ! L’après-midi, nous remettrons les prix aux gagnants du concours scolaire « La Magie des Mots ». Les deux écoles primaires et le collège de la Fare-les-Oliviers ont participé. Les écrivains en herbe recevront leur création littéraire en livre papier broché imprimé.

Bien évidemment, toute cette programmation dépend des autorisations et du contexte sanitaire le samedi 29 mai. « Les Rêveuses » veulent y croire. Nous serons surement encore masqués, mais nous espérons de tout cœur que les sourires des enfants s’illumineront derrière ces bouts de tissus.

Un grand bravo à Johanna et son équipe pour cet évènement qui va attirer, nous n’en doutons pas, beaucoup de monde et d’enthousiasme !