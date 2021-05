Mes premiers classiques Larousse, trois nouveaux titres pour les CM1

La collection Mes premiers classiques Larousse se complète avec trois nouveaux titres, adaptés aux jeunes lecteurs de CM1. Trois nouveaux romans, parus en avril 2021, qui proposent de découvrir une partie de la mythologie grecque, à travers trois héros incontournables.

Hercule et ses douze travaux sont à découvrir dans un premier roman adapté aux enfants à partir de 9 ans. Un grand classique de la mythologie grecque, qui constitue l’un des épisodes les plus célèbres de cette mythologie. Un incontournable, pour parfaire sa culture générale, tout comme Persée, fils de Danaé et Zeus, qui adulte se voit confier la mission de tuer la gorgone Méduse. Enfin, le troisième héros à retrouver et Jason, l’un des principaux, avec sa quête de la Toison d’or, accompagné des argonautes. Des œuvres intemporelles de la littérature sont ainsi adaptées aux élèves de CM1 et plus, pour découvrir des histoires et un univers onirique, fantaisiste et très instructif.

Hercule, Persée et Jason sont les trois premiers héros de la mythologie grecque à découvrir dans cette collection, invitant les jeunes lecteurs à s’immerger à travers la lecture, dans un monde peuplé de héros. Des classiques à découvrir, dans des versions adaptées et illustrées, pour accompagner au mieux les enfants à partir de 9 ans. Les romans débutent avec un sommaire et une présentation des principaux personnages, dieux et héros, de l’histoire, afin de mieux diriger et comprendre la lecture. Après l’histoire à lire, les enfants pourront retrouver à la fin des ouvrages un lexique, ainsi que quelques pages avec des questions de compréhension, permettant de vérifier que les élèves ont bien saisi ce qu’ils ont lu. De nombreuses illustrations accompagnent agréablement les récits.

La collection des éditions Larousse, Mes premiers classiques se complète avec trois nouveaux titres, autour des héros de la mythologie grecque. Des romans qui présentent des œuvres intemporelles de la littérature, pour découvrir et s’enrichir culturellement.