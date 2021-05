Tout savoir sur les tissus Viscose

Aussi doux que la soie fine, aussi agréable pour la peau que le coton et aussi léger que la mousseline ! Nombreux sont ceux qui considèrent les tissus en viscose comme l’avenir des tissus d’habillement, et ce à juste titre ; ce matériau peut imiter les propriétés de différentes qualités de textile, selon la façon dont il est traité, et devient de plus en plus polyvalent à mesure que l’industrie textile continue d’évoluer.

QU’EST-CE QUE LE TISSU EN VISCOSE ?

La viscose communément appelé rayonne ou « soie artificielle » a été inventée dès le XIXe siècle, ce qui en fait la plus ancienne fibre synthétique. À l’origine, la viscose devait être une alternative bon marché à la soie en tant que soie synthétique, mais elle est depuis devenue un concurrent direct du coton.

Ce qui rend la rayonne si spéciale par rapport aux autres fibres synthétiques, c’est le matériau d’origine ; la rayonne est fabriquée à partir de cellulose naturelle, c’est pourquoi elle possède toutes les propriétés d’un produit naturel, comme la douceur du textile sur la peau ou encore son pouvoir absorbant. En raison de son pouvoir d’absorption, ce textile se prête particulièrement bien à la teinture et à l’impression et est donc disponible dans de nombreuses couleurs brillantes, ce qui la rend particulièrement populaire pour la production de vêtements légers comme celle que vous pouvez découvrir sur la boutique de tissus au mètre et en ligne de chez Interstoff.

QUELLES SONT LES PROPRIETES DU TISSU EN VISCOSE ?

La rayonne étant produite industriellement, une surface uniforme et pure peut être garantie. En outre, le matériau peut être fabriqué pour imiter le coton. La « soie artificielle » est généralement douce et souple et offre donc un grand confort de port. Composé de fibres naturelles, ce tissu est également doux pour la peau et empêche les mauvaises odeurs de transpiration, à la différence que la viscose peut absorber beaucoup plus d’humidité que les fibres naturelles classiques (jusqu’à 400 % de son propre poids) et possède dans la plupart des cas des propriétés antistatiques. Le tissu en viscose n’est pas extensible et a tendance à se froisser ; ce problème peut être atténué en ajoutant des fils crêpés.

QUE PEUT-ON COUDRE AVEC DU TISSU EN VISCOSE ?

En raison de ses propriétés rafraîchissantes, la rayonne est particulièrement appréciée pour la confection de vêtements d’été. Un autre domaine important est celui des tenues de soirée et de mariage ; en tant qu’alternative abordable et convaincante à la véritable soie, la viscose met en valeur tout vêtement de fête. Convainquez-vous et osez commencer votre projet de couture personnel avec ce textile unique. Nous disposons d’une grande variété de tissus en viscose, unis ou à motifs, à un prix avantageux. Votre créativité n’a donc aucune limite pour vos projets coutures en do-it-yourself (DIY) :

Chemisiers

Vêtements

Robe Magnolia

Kimono

QUE DEVEZ-VOUS GARDER A L’ESPRIT LORSQUE VOUS COUPEZ DU TISSU EN RAYONNE ?

Cette étape est relativement exigeante lorsqu’on coud de la rayonne ; les textiles en rayonne sont très délicats de par leur nature et doivent donc être traités avec un soin particulier. Pour la découpe, il est préférable d’utiliser un cutter rotatif avec un tampon de découpe adapté. Si vous voulez couper la rayonne normalement avec des ciseaux, utilisez une base antidérapante, comme une feuille.