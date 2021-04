“The flight attendant”, une série avec Kaley Cuoco à découvrir sur Warner TV

Kaley Cuoco est bien connue des amateurs de séries. A seulement trente-cinq ans, elle a déjà trente ans de carrière. On l’a vue notamment dans Charmed, Prison Break ou The Big Bang Theory. Depuis le 27 avril sur Warner TV, elle tient le rôle-titre de la série The flight attendant, une hôtesse de l’air alcoolique qui va devoir faire face à une situation inattendue, lors d’une escale à Bangkok.

Kaley Cuoco incarne une hôtesse de l’air alcoolique

Comme elle l’a déclaré lors d’un entretien accordé à CANNESERIES, Kaley Cuoco est bien consciente qu’elle doit sa carrière à The Big Bang Theory. La série s’est arrêtée en 2019 mais, chaque jour encore, on continue à l’aborder dans la rue pour lui parler de Penny, son personnage.

Peut-être que désormais, on lui parlera de Cassie, l’hôtesse de l’air qu’elle interprète dans “The flight attendant”. Ce rôle, c’est elle qui l’a voulu et elle l’a porté à bout de bras depuis le début. En lisant le roman de Chris Bohjalian, l’actrice a d’abord été frappée par sa noirceur puis elle a su qu’elle devait l’adapter, mais en y insufflant une tonalité légère. Pari gagné. Aux Etats-Unis, la série a reçu un formidable accueil de la part du public et de la presse, si bien qu’une deuxième saison a été annoncée et qu’elle a valu à Kaley Cuoco une nomination aux derniers Golden Globes, dans la catégorie « meilleure actrice dans une série comique ».

Kaley Cuoco est insatiable lorsqu’elle parle de « The flight attendant » , qu’elle qualifie de « gueule de bois carabinée ». Elle incarne Cassie, une hôtesse de l’air en vol long courrier. Heureuse dans sa vie et appréciée de tous, elle adore voyager et faire la fête. Pourtant, un jour, sa vie va basculer à l’occasion d’une escale en Thaïlande. Après avoir bu, elle passe la soirée puis la nuit avec un passager du vol. Lorsqu’elle se réveille, elle constate que cet homme est mort. Se sentant coupable, elle va chercher à comprendre tout en continuant à boire, ce qui la conduira à affronter ses démons et ses traumatismes d’enfance.

Une formidable performance pour Kaley Cuoco

Pour Kaley Cuoco, interpréter Cassie était un véritable défi à relever. « C’est un personnage qu’on rêve de jouer », reconnaît-elle. Elle voulait faire de cette jeune femme, débordée par les problèmes, « un personnage crédible, authentique, qui puisse ressembler à la réalité ». Elle livre une formidable performance : elle qui admet ne pas préparer ses rôles et qui a « besoin d’être dans l’instant présent » a été servie avec le rôle de Cassie, qui lui a permis de « jouer dix personnalités différentes ». Sa force et son énergie crèvent l’écran.

“The flight attendant” réunit tous les ingrédients pour plaire au public français : à la fois thriller et comédie dramatique, la série mêle des situations loufoques et terriblement drôles à des scènes plus sombres d’introspection, dans un rythme enlevé, qui ne nous laisse pas de répit.

La série est diffusée depuis le 27 avril sur Warner TV.