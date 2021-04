Il n’est pas aisé de donner une définition précise de la gestion de patrimoine. Il s’agit d’un secteur transversal regroupant différentes activités. Toutefois, il est à retenir que les acteurs du domaine de la gestion de patrimoine, les conseillers en gestion notamment, collaborent étroitement avec des établissements spécialisés pour proposer à leurs clients des solutions d’acquisition d’actifs financiers et immobiliers.

Que comprendre de la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine en France, particulièrement la gestion de patrimoine Lyon, est souvent définie en tenant seulement compte de son aspect gestion des actifs immobiliers. Ce domaine d’activité s’adresse pourtant aux personnes, particuliers comme professionnels disposant aussi de valeurs mobilières (Œuvres d’art ou placement financier). Cette activité regroupe en son sein plusieurs autres activités telles que :

l’ingénierie patrimoniale ;

l’intermédiation en opération de banque ;

la gestion de contrat de prévoyance et de retraite ;

la recherche de financement pour projets ;

la gestion de service ;

Le courtage en assurance vie ;

les transactions immobilières ;

le conseil pour les investissements financiers.

Notez qu’une structure de gestion de patrimoine ne peut exercer en tant que gestionnaire de portefeuilles boursiers.

Quels services propose une structure de gestion de patrimoine ?

Les services proposés par les cabinets de gestion de patrimoine tournent en majorité autour de 4 axes principaux. Le premier est l’audit de patrimoine, le second axe a rapport à l’ingénierie de patrimoine. Le troisième axe est l’architecture ouverte et le dernier point s’articule autour de la gestion déléguée.

La gestion d’un patrimoine passe par la mise en œuvre de divers mécanismes et leviers dans l’objectif de protéger et d’améliorer la valeur des biens du patrimoine. Il est bien souvent essentiel de mettre en place une stratégie de gestion de patrimoine après un héritage, un démembrement ou une succession.

Pourquoi avoir recours à un cabinet de gestion de patrimoine ?

Il faut comprendre que pour recourir à une structure de gestion de patrimoine, il n’est nul besoin de disposer d’un patrimoine énorme. Cependant, les produits d’épargne que proposent les banques suffisent, dans la majorité des cas, à satisfaire les besoins des particuliers. Le recours à un gestionnaire de patrimoine se fait dans la mesure où ces produits ne suffisent plus à garantir l’atteinte de vos objectifs en termes de gestion financière.

Ainsi, vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, dès lors que vous désirez élargir vos horizons d’investissements. Vous pourrez, grâce à un conseiller en gestion de patrimoine, placer votre argent afin de bénéficier de plus-values en retour ou obtenir un complément de revenus. Vous pourrez, en outre, préparer votre retraite ou votre succession. Un cabinet en gestion de patrimoine a la capacité de vous aider à bénéficier de réduction d’impôts ou à défiscaliser.

Vous pouvez aussi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine si vous souhaitez déléguer la gestion de votre capital. Il est tout à fait évident qu’entre vie professionnelle, sociale et famille, vous n’ayez plus le temps de vous consacrer à autre chose. Fructifier un capital nécessite du temps et des connaissances bien pointues. C’est le rôle des cabinets de gestion de patrimoine de vous soulager de cette tâche et de s’occuper de la gestion de votre capital à votre place.