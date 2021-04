Love Kills, un récit complet de Danilo Beyruth

Love Kills est un récit complet, des éditions Soleil, paru en avril 2021. Une bande dessinée de Danilo Beyruth qui s’empare du mythe du vampire pour un polar moderne, captivant et angoissant, révélant quelque peu le passé de la jeune femme vampire.

Dans une grande ville faite de buildings, entre autres, tout le monde va et vient, la population est dense. Dans un quartier, dans un immeuble, dans un appartement, au numéro 75, dans la salle de bain, dans la baignoire remplie de terre, une femme sort… Elle semble avoir des difficultés à s’extirper de là. Elle tousse. Puis, elle va sous la douche, pour enlever toute cette terre. Elle s’essuie et regarde une blessure sur une cuisse. Elle s’habille d’une tunique avant de se rendre dans la cuisine, pour remplir un arrosoir. Elle arrose ses plantes, puis regarde une cassette vidéo, un documentaire animalier, sur les plaines d’Afrique. Dans la soirée, la jeune femme s’habille et sort. Dans un autre quartier, un jeune homme marche dans les rues bondées. Il arrive bientôt à son travail, où il salue sa collègue. Mais patron, quant à lui, est énervé, car Marcus est en retard.

L’ouvrage est assez conséquent, avec 248 pages, mais la lecture y est fluide et rapide, avec beaucoup de cases et de planches sans dialogue, ni narration. L’héroïne, Helena est une étrange femme, une vampire. Un soir, elle découvre qu’il y a un autre spécimen de sa race sur son territoire. Elle va rapidement comprendre que d’autres vampires lui en veulent, car il est temps pour elle d’expier ses fautes. C’est dans ce contexte dangereux qu’elle rencontre Marcus, un cuisinier, qui s’avère différent des autres êtres humains. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui se trame et se lancer sur les traces de ces vampires. La bande dessinée est fluide et dynamique, et présente un polar fantastique moderne qui s’empare du mythe du vampire, d’une manière forte et réussie. Une belle rencontre entre la femme vampire et le cuisinier attachant, qui se lient contre des vampires monstrueux et sans pitié, annonçant des combats épiques. Le dessin en noir et blanc est puissant, strict et vif, présentant de belles scènes d’action, des cases expressives et plaisantes.

Love Kills est un récit complet, une bande dessinée des éditions Soleil, qui présente un récit moderne, s’emparant du mythe du vampire, dans un polar étrange, une course poursuite effrénée et dangereuse, menée par quelques combats épiques.