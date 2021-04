Questions Réponses – Planète microbes

Planètes microbes est le nouveau titre de la collection questions Réponses des éditions Nathan, paru en avril 2021. Un documentaire qui propose aux jeunes lecteurs de répondre à 32 questions clés, pour explorer le monde invisible des virus, bactéries, parasites, champignons…

C’est quoi un microbe ? Faut-il avoir peur des microbes ? Quel est leur but dans la vie ? sont les trois premières questions à retrouver dans la première double page. Des interrogations qui trouvent des réponses simples et courtes, dans de petits paragraphes et encadrés. D’autres informations sont à découvrir, autour des minuscules champignons, des virus qui sont plus petits que les bactéries, ainsi qu’une anecdote incroyable sur certains microbes. La deuxième double page invite à découvrir où se trouvent ces êtres vivants minuscules, avec deux nouvelles questions, une grande illustration et des légendes. Une autre information incroyable sur notre caca et les microbes est à découvrir.

Le documentaire invite les jeunes lecteurs à explorer le monde invisible des virus, bactéries, parasites et champignons. Des microbes qui nous entourent, au quotidien, et dont il faut apprendre les rôles et tactiques d’attaque pour mieux s’en protéger. Ainsi à travers des questions simples, les enfants vont trouver des réponses courtes et précises, pour mieux comprendre ce petit monde invisible et pourtant très présent dans notre quotidien. Différents thèmes sont abordés, comme la protection, les accès au corps, les défenses du corps, les vaccins, le voyage des microbes, les chercheurs à la rescousse, les microbes gentils… Le documentaire est plaisant à découvrir et à lire, avec de petits paragraphes adaptés qui répondent à des interrogations, des petites informations supplémentaires, des anecdotes incroyables et drôles, des illustrations, des photographies, des légendes…

Planète microbes est un nouveau titre de la collection questions Réponses des éditions Nathan, qui vient répondre aux interrogations des enfants, autour d’un monde invisible qui nous entoure pourtant au quotidien, et à, ces derniers temps, modifier celui-ci.