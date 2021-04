Gun Crazy, le premier tome

Gun Crazy est une nouvelle série des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, paru mi-avril 2021. Une bande dessinée de Jef et Steve D, qui présente un western moderne, une balade sauvage pour deux héroïnes prêtes à tout pour réaliser leur rêve d’une vie meilleure.

Deux femmes sont sur les routes d’Amérique, dans un super bolide… Pour se faire du fric dans un coin paumé, les filles sont censées servir au bar pour quelques pourboires, ou s’allonger sur la banquette arrière d’une voiture pour à peine mieux. Mais ces deux filles ont autre chose en tête pour gagner plus. Aussi, elles se rendent dans un bar d’autoroutes, où se trouvent des hommes de bord d’autoroute. Dolly Sanchez et Lanoya O’Brien s’étaient encore données trois semaines avant d’arrêter, car après elles risquaient d’avoir trop de flics au cul ! Les deux jeunes femmes se préparaient dans les toilettes, ajustant leurs perruques et leurs maquillages. Ce qu’elles s’apprêtaient à faire n’était pas illégal, mais le harcèlement sexuel se payait cher… Après s’être préparées, les deux femmes prennent une gélule, puis entrent en piste, autour d’élans de testostérone.

Le récit est dense, riche, avec des flashbacks qui permettent de mieux connaître et comprendre les ambitions des deux héroïnes. La bande dessinée présente un western moderne, un road movie ambitieux et déchaîné, pour ces deux femmes qui n’hésitent pas à tout dégommer lorsqu’elles font face à des bouseux, racistes et méchants. Les personnages sont charismatiques, assez déjantés, et se déchainent dans un univers très violent, entre drogue, sexe, mort et flingues. Le récit est plein de surprises, présentant un véritable délire, plein de fun et de violence, à la croisée des films de Tarantino, des k7 VHS et des années 80. L’humour y est également présent et plutôt cinglant, pour aller avec le décor. D’ailleurs le dessin est tout aussi frappant et coloré, offrant un univers graphique unique, un peu psychédélique, avec un trait doux et fluide, ainsi que des personnages expressifs.

