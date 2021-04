La sophrologie par les contes – Isabelle Lefèvre-Vallée aux Éditions Kiwi

« La sophrologie par les contes » est un ouvrage disponible aux Éditions Kiwi. Passionnée de sophrologie depuis plus de 20 ans, Isabelle Lefèvre-Vallée avait envie d’adapter la méthode aux enfants au travers de 5 histoires ludiques.

La sophrologie pour les petits : c’est possible !

Selon Isabelle Lefèvre-Vallée, la sophrologie permet à l’enfant d’aller mieux « dans sa tête, dans son cœur et dans son corps ». Une belle vision de cette méthode qui était jusqu’alors réservée aux adultes et c’est bien dommage.

Le livre débute par une brève présentation de l’auteure. Elle nous explique qu’elle enseigne la sophrologie depuis plus de 20 ans. Et qu’elle a rapidement souhaité l’adapter aux plus jeunes, consciente qu’il n’est pas toujours évident pour eux de se confier. La sophrologie intervient donc comme un outil pour faire en sorte qu’ils puissent sortir ce qu’ils ont en eux. Et pour ce faire, l’auteure a choisi de les intégrer au cœur de courtes histoires aux univers absolument adorables. Cet avant-propos en dit long sur la passion qu’anime l’auteure. Elle explique même avoir fait des collaborations avec l’Éducation Nationale dans le but de familiariser les enfants à la sophrologie. Cette méthode peu connue et qui peut pourtant les aider à s’exprimer sur divers sujets ou à s’ouvrir à l’adulte tout simplement.

Des histoires aux univers bien différents

L’enfant pourra apprivoiser ses émotions et s’épanouir plus sereinement en partie grâce à ces contes qui s’adressent à lui directement. Chaque conte contient des exercices de sophrologie mélangés à la narration. Le tout est assez interactif, il n’aura aucun mal à se laisser porter par les histoires. Les contes pourront même devenir un rituel qu’il pourra gérer à sa guise. En les écoutant, en interagissant, cela dépendra de ce qu’il a envie de partager dans l’instant. Il pourra tout à fait se contenter d’écouter l’histoire audio grâce au CD inclus pour un pur moment de détente.

L’objectif de la sophrologie par les contes

Se détendre, respirer, visualiser, voilà en partie ce que permet la relaxation par les contes. Et pour ce faire, l’auteure a sélectionné des univers parlant dont les acteurs sont souvent des animaux réels ou imaginaires. Nous retrouvons les contes suivants : « La licorne ailée », « Le dauphin », « Le dragon », « Le vent des Indiens » ou encore « Le loup blanc ». D’ailleurs, nous tenions à saluer les illustrations de Charlotte Thomas : elles attirent l’œil, elles sont vives et colorées, un régal pour les yeux. Les enfants y seront très sensibles également.

« La sophrologie par les contes » va permettre aux enfants de vivre les aventures en même temps que les personnages présents dans les histoires. Ils pourront également profiter d’un moment privilégié avec leurs parents, calme et propice aux confidences.