Le fossoyeur : un premier tome qui vous fera tomber la tête chez Komikku

Les fossoyeurs sont une lignée secrète, qui protège les humains contre les esprits malins, et permet aux possédés de retrouver le repos éternel. Plongez dans le monde effrayant d’Hitsugi, un jeune garçon au destin compliqué, en lisant le premier tome de ce shonen : Le fossoyeur, aux Éditions Komikku ! Paru le 29 Avril 21- horreur/fantastique – +13 …

Le décor :

Lorsqu’il était petit, le jeune Hitsugi a subi une terrible épreuve. Né dans une famille de fossoyeurs, cette « lignée» qui protège et/ou tue les personnes possédées, il est le digne descendant de son père pour prendre la relève. S’entraînant tous les jours afin de devenir un grand « fossoyeur », il commet malheureusement une irréparable erreur … En volant les talismans sacrés de la maison familiale, pour empêcher un ami d’être possédé, il met toute sa famille en danger. C’est le drame. Lorsqu’il rentre chez lui, un spectacle d’une infinie horreur se présente à ses yeux. Toute la famille est condamnée. Dans un ultime effort, son père le supplie de mettre fin à ses souffrances. Il s’exécute … Un drame qui passe dans les journaux, comme l’attaque d’un voleur.

Sept ans plus tard, Hitsugi est devenu un jeune adulte de 16 ans, et il connaît à présent son « combat ». Ce n’est plus un novice. Même si ses amis s’inquiètent quelquefois pour lui, à voir sa mine maladive, personne ne sait quel est le lourd secret transmis par sa famille. Dur dur d’être un ado normal, avec cette responsabilité sur les épaules. Malgré tout, Hitsugi se rend de plus en plus malade d’être obligé de tuer … Il n’arrive pas à oublier ses démons, sa famille exterminée et son père .

Un dilemme qu’il va devoir surmonter, avec son ami fidèle Ryo, lorsque la population des possédés va se mettre à augmenter étrangement, à cause d’une « pilule noire » mise sur le marché …

Le point sur le manga :

Chihiro Watanabe nous offre ici un shonen fantastique teinté d’horreur aux Éditions Komikku. Un premier tome axé sur la vie du personnage principal. Exploitant son passé dramatique, son apprentissage pour devenir « Le Fossoyeur » afin que le lecteur comprenne la torpeur qui l’anime. Mais aussi, le « devoir » familial cruel de sa lignée afin de protéger la population. Un personnage particulièrement intéressant psychologiquement, partagé entre son traumatisme et la peur d’échouer dans le rôle qui lui est imposé par sa lignée.

L’auteur nous trimballe dans son ascenseur émotionnel alternant les ambiances gores résultant du « travail à effectuer ». Et, les « pauses » normales, lorsque le protagoniste principal doit composer avec sa vie d’adolescent, où s’insèrent humour et sentiments !

Les graphismes ne vous resteront pas « inconnus ». Watanabe n’est autre que l’auteur qui a participé à My hero Academia ! Vous ne serez pas perdus visuellement !!!

Ma conclusion :

Ok, Le fossoyeur, c’est un shonen bien noir où on décapite des « monstres » pour qu’ils trouvent le salut, MAIS, contrairement à d’autres mangas dans la même veine, le background est beaucoup plus intrigant qu’il n’y parait ! On espère que ce premier tome chez Komikku Éditions, soit de bon augure pour une évolution épique, et des révélations surprenantes. Le tout prévu en 4 tomes seulement !