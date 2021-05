Big Girls – 404 Comics

Big Girls est le deuxième ouvrage à paraître, des éditions 404 Comics, en avril 2021. Une bande dessinée de Jason Howard, qui présente un récit d’anticipation, un futur ou une maladie transforme les enfants en monstres et plus spécifiquement les garçons.

En dehors de la réserve, un combat fait rage. Dans les rues, des personnes fuient, car une créature géante casse tout sur son passage et massacre les survivants. Il y a quelques années déjà, une erreur s’est produite. C’est peut-être venu d’un traitement miracle contre le cancer, ou d’un test d’armes qui a mal tourné. Personne n’en sait rien car les dessous des grands évènements sont rarement connus des petites gens. Il y a juste certains termes sans aucun sens pour tous qui ont été entendus, comme méga-organismes, anatoxines post-nonatiques, ou encore initiateurs gigantesques. Un nouveau jargon scientifique qui expliquait plus ou moins les faits actuels. Mais toutes les personnes qui employaient ces termes, sont mortes à cause de l’erreur. Des conséquences massives, car aujourd’hui le monde est peuple de monstres gigantesques et effrayants.

En effet, le monde futur est peuplé, entre autres de monstres gigantesques, un virus qui aurait transformé certains hommes en bêtes géantes déterminées à tout détruire. Les garçons sont ainsi impactés par le virus, à l’opposer, les filles grandissent, deviennent géantes mais gardent tout de leur humanité. Appelées les Big Girls, elles doivent protéger la réserve, un lieu où vivent en paix des êtres humains, loin de tout danger. Mais rien ne semble si facile, lorsque certains parents tentent de cacher leur enfant difforme, infecté. Ainsi la bande dessinée présente un récit futuriste, plutôt dynamique, avec une société dystopique qui est confrontée aux attaques des Jacks, ces enfants devenus monstres. Le récit est plutôt réussi, entre action, combat, mensonge et vérité, et les monstres. Le scénario est complexe, au début, mais les évènements et révélations s’enchainent tranquillement, pour comprendre l’ensemble, qui est plutôt bien mené. Le dessin est vif, avec un trait strict, offrant des personnages expressifs et des scènes de combats épiques.

Big Girls est un ouvrage des éditions 404 Comics, qui présente un scénario plutôt bien mené, avec un monde chaotique, entre des enfants devenus des monstres dangereux et effrayants qui combattent des femmes géantes, n’ayant pas la même anomalie, et protègent le restant de l’humanité…