Département des kauchemars – Panique amnésique

Panique amnésique est le troisième tome de la série jeunesse Département des kauchemars, des éditions Nathan. Un roman d’Yves Abours et Miss Paty, paru en avril 2021, dans laquelle les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver Nico pour une nouvelle aventure.

La pluie tombait énormément sur la grosse voiture noire. Il faisait nuit, et malgré les phares puissants de la voiture, le chauffeur avait de grandes difficultés à voir où il allait. A l’arrière, il y avait un squelette coiffé d’un haut de forme et vêtu d’un manteau long et sombre. Le chauffeur zombie essayait de rassurer son patron affirmant qu’ils allaient le retrouver. Cela faisait deux heures qu’ils sillonnaient Paris et qu’ils n’avaient croisé personne. Avec l’orage qui éclatait, les habitants s’étaient réfugiés chez eux. Quelques lampadaires résistaient encore pour donner un peu de lumière. Le squelette grognait car cela faisait trois fois, ce mois-ci, qu’il était obligé de pénétrer le monde des humains, pour ensuite s’expliquer auprès de leur ministre.

Une nouvelle mission pour nos héros est à retrouver, car ils vont devoir, une fois de plus, tenter de sauver le département des kauchemars. En effet, suite à un choc, le directeur Nimonde Berzard est devenu amnésique. Il ne se rappelle de rien et pire encore, il est prêt à vendre son studio au directeur du département des rêves. Horrifiés à cette idée, Nico et Bleurk décident de monter un plan et de faire remonter des souvenirs du directeur, afin qu’il retrouve la mémoire. Le récit est ambitieux et plaisant, avec de nombreux dangers pour les héros et quelques rebondissements. L’étrange et l’humour sont toujours présents, ce qui ravira les jeunes lecteurs, qui vont plonger facilement dans cette nouvelle aventure. Le roman est accompagné d’illustrations plaisantes et amusantes.

