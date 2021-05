NÉO : Une BD jeunesse intrigante chez Jungle Éditions 

Partagez





NÉO se déroule dans un Paris futuriste, envahi par la végétation. Deux « tribus » composées d’enfants uniquement, s’envient et/ou se questionnent sur l’une sur l’autre. Car, après la disparition soudaine de tous les adultes, les survivants n’ont pas tous eu la même chance ! Embarquez dans ce premier tome immersif et intrigant aux Éditions Jungle. Une adaptation de la série dystopique de l’incroyable oeuvre de Michel Bussi . Parue le 29 Avril 21. BD jeunesse.

Le décor du tome 1 : La chute du soleil de fer

Paris, la tour Eiffel, jour de l’anniversaire … Une boule lumineuse nommée le soleil de fer, par les enfants, se met à briller au-dessus de la ville. Les enfants du Tipi sont à la fête, malgré l’inquiétude de certains qui sentent que quelque chose se transforme dans leur environnement .

Au loin, ils observent la forteresse des enfants du château. Sans les connaître vraiment, puisqu’ils ne sortent jamais de leur enceinte, Zozo et ses congénères s’imaginent bien des scénarios : Comment peuvent-ils se nourrir ? Sont-ils cannibales ? Pourquoi vivent-ils reclus dans ce château ?? Il est temps de trouver des réponses. Les enfants du Tipi décident de nommer Zyzo comme espion. Il devra intégrer la forteresse et trouver toutes les informations possibles …

Malheureusement, lorsque celui-ci parvient à s’infiltrer par une des fenêtres brisées du château, il semble qu’il soit gentiment « convié » en tant qu’invité, à rester pour toujours !!!

Le point sur la BD :

Si les enfants survivants à cette « adultocalypse » se posent mille questions, figurez-vous que les lecteurs sont dans le même cas !! Ce premier tome de NÉO introduit chacun des personnages de chaque clans d’enfants, nous permettant de nous attacher affectueusement à chacun d’eux, et de trouver notre préféré.

Maxe L’hermenier pose les bases d’un récit où les énigmes s’accumulent au fil de la lecture. Il s’approprie le scénario initial, déjà complexe, en mettant en avant les évènements principaux du roman. Les interrogations s’accumulent nous laissant dans une expectative maladive, sans réponses réelles à la fin de ce premier opus aux Éditions Jungle.

Les illustrations sont agréables, toutes en rondeurs, adaptées à la cible de lecture : pré-ados et ados. L’univers retranscrit par Djet est particulièrement riche et intéressant, avec des graphismes rendant toute leur beauté aux monuments connus de Paris. Et à cette faune et cette flore ayant envahie le tout dans ce monde dystopique.

La conclusion :

L’adaptation d’un roman de Michel Bussi, dont l’histoire complexe n’a pas dû rendre la tâche facile aux auteurs ! Malgré tout, ils parviennent à choisir les « événements » principaux du roman sans trop nous perdre dans le scénario, même si, après ce premier tome nous restons sur plusieurs intrigues du récit non élucidées. NÉO alterne plusieurs thèmes plaisants : sauvegarde de la nature, dystopie, survivalisme, amitié, premières amours, découvertes et manipulations … De quoi focaliser l’intérêt des lecteurs dans ce premier tome aux Éditions Jungle !!!! Dans l’attente furieuse de réponses lors de la sortie du deuxième opus !!!