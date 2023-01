Constantin de Chamberly – Barbare, esthète et philanthrope

Constantin de Chamberly est un récit complet, de la collection Pataquès, des éditions Delcourt, paru en janvier 2023. Une bande dessinée originale de Karibou et Arnaud de Viviers, plutôt amusante et décalée, présentant un personnage atypique, pour des aventures improbables.

Karskyal est un monde fait de guerre et de sang. La barbarie et l’obscurantisme sont réellement mis en avant, alors que tout cela est une injure. Un jeune garçon interrompt ainsi un cours d’histoire. Un peu plus tard, quand il rentre de l’école, il est rouspété par sa mère. Elle constate qu’il a encore été viré de l’école pour avoir dérangé la classe. Le jeune garçon tente de s’expliquer en affirmant que techniquement, ils sont des barbares, et donc l’insubordination devrait être récompensée et fessée, suivie d’un duel à mort contre un loup ! Plus tard, lors de déjeuner, le jeune Constantin reprend sa mère. Il lui demande de se reprendre, car elle a les coudes sur la table. La mère n’en revient pas, son fils a le physique d’un barbare, il deviendra un grand guerrier ! Mais l’enfant tient surtout de son père…

L’album présente Constantin de Chamberly, né d’une mère barbare et guerrière et d’un père esthète et lettré. Constantin est donc un barbare différent des autres, sensible et philanthrope. Il décide de parcourir le monde sauvage de Karskyal, pour tenter de cesser cette barbarie et ces guerres incessantes. En chemin, il rencontre une jeune femme combattive, qui veut vivre l’aventure, découvrir le monde et se battre. Malheureusement pour elle, elle ne sera pas toujours satisfaite, avec Constantin, qui entend bien mener ses batailles différemment. La bande dessinée décalée est pleine d’humour, de rebondissements et de situations improbables. Les idées s’entrechoquent, offrant un récit percutant, parfois philosophique, parfois politique, notamment avec une campagne électorale invraisemblable. Le dessin est simple, avec un trait dynamique et plutôt efficace.

Constantin de Chamberly est un one shot des éditions Delcourt, un album surprenant et original. Un récit complet et percutant, plein d’humour, qui présente un barbare esthète et philanthrope qui se donne pour mission d’éveiller la terre de Karskyal à l’humanisme.

