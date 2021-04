Ernest l’éléphant – Un album Kaléidoscope

Ernest l’éléphant est un album d’Anthony Browne, à paraître aux éditions Kaléidoscope, ce mois d’avril 2021. Un livre, pour les jeunes lecteurs, sur l’apprentissage de l’autonomie, l’émancipation, l’entraide et la solidarité.

Ernest est un petit éléphant qui vit avec sa maman, dans un troupeau d’éléphants. Chaque jour le troupeau marche, mange et boit. La nuit, tous les éléphants dorment. Cela faisait bien plaisir à Ernest de marcher, manger, boire et dormir, mais le jeune éléphant devenait curieux, il rêvait de découvrir autre chose. Un jour, le troupeau d’éléphants passait près d’une jungle. Ernest demanda à sa maman ce que c’était. Elle lui répondit que c’était la jungle, pas un endroit pour les bébés éléphants ! Ernest pensait que c’était merveilleux et qu’il n’était plus un bébé. Alors que le troupeau d’éléphants continuait sa marche, Ernest se glissa sans faire de bruit dans la jungle…

Le récit est captivant, avec ce jeune éléphant curieux, qui veut découvrir le monde qui l’entoure, notamment la jungle. Alors n’écoutant que son courage et se pensant assez grand, il s’enfonce dans la végétation fabuleuse, pleine de couleurs de lumières vives et d’ombres mystérieuses. Alors qu’il s’enfonce de plus en plus, il songe à sa maman qu’il doit retrouver… Il va demander de l’aide autour de lui, avec les quelques animaux qu’il va rencontrer, mais malheureusement pour lui, aucun d’entre eux ne veut l’aider. L’album présente l’émancipation du jeune éléphant, trop jeune pour s’enfoncer seul dans la jungle. Une histoire curieuse, qui présente le courage du jeune animal, mais aussi le fait de grandir trop vite. Il y a aussi l’entraide et la solidarité à découvrir dans ce récit, adapté aux jeunes lecteurs. Les illustrations sont très colorées, présentant un univers un brin décalé, avec beaucoup de détails à observer, captivant ainsi les enfants, qui découvrent une jungle fantastique.

Ernest l’éléphant est un bel album, des éditions Kaléidoscope, présentant un jeune éléphant qui vit avec sa mère et tout un troupeau et dont la curiosité va le piquer, au point qu’il va partir pour l’aventure, s’égarer dans la jungle luxuriante…