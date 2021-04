La carte du ciel personnalisée avec Positiveprints

Disponible sur le site de Positiveprints, la carte du ciel personnalisée se présente comme une idée de décoration originale, peu commune, car personnalisé à votre guise ou alors comme une idée cadeau intéressante qui fera forcément plaisir à la personne recevant cette dernière.

Une affiche totalement personnalisée

L’affiche proposée sur le site est 100 % personnalisée et 100 % personnalisable. L’objectif de cet article est de vous laisser le choix. Vous pouvez sélectionner, au moment de l’achat de cette affiche personnalisée, ce qui va être imprimé sur l’affiche. Bien entendu comme son nom l’indique, il s’agit d’y imprimer un lieu venant du ciel. Mais comment cela est-il possible ? Lancé à la fin des années 1980 par l’Agence Spatiale Européenne, le satellite Hipparcos, a pour mission l’enregistrement de mesures très précises, de corps célestes, dans l’espace, dans le but d’en apprendre toujours plus sur ce qui nous entoure. C’est cette technologie qui est aujourd’hui utilisée pour vous permettre d’obtenir cette carte du ciel personnalisée. Plusieurs possibilités s’offrent à vous, vous pouvez sélectionner, grâce à la base de données du satellite, une carte d’étoiles précise qui vous rappelle un souvenir, une constellation qui vous admirez avec votre partenaire, une planète que vous affectionnez, et ceux, depuis n’importe quelle date et n’importe quel endroit de la Terre pour une représentation encore plus fidèle de votre souvenir et des émotions qui y sont associées.

Idée déco ou idée cadeau ?

Vous l’avez donc compris, l’objectif de cette affiche personnalisée est de partager un souvenir précis avec un de vos proches par la représentation du ciel nocturne étoilé lié à ce souvenir. En plus de cette carte, vous avez la possibilité de personnaliser l’affiche en y ajoutant un message à votre carte, ou une information précise sur la provenance de la carte, afin que le souvenir évoqué soit tout de suite saisi au premier regard par la personne recevant le cadeau. L’affiche sera imprimée au format 100×70 cm, 70×50 cm ou 40×30 cm afin d’être encadré très facilement et la rendre ainsi comme objet de décoration design. C’est donc ainsi, qu’à partir de 28,00 €, nous vous conseillons de faire ce cadeau, utile et original à votre partenaire ou la personne de votre choix. Son design le rendra toujours plus pertinent, car il embellira toujours plus sa décoration.